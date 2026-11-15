Torneo Regional Amateur: Huracán es el rival de Racing

La Región Pampeana Sur de la competencia organizada por el Consejo Federal conoce a los dos finalistas, ya que se consumó el festejo de Huracán que logró dar vuelta la serie.

Huracán de Ingeniero White hizo la heroica en el “Bruno Lentini” y venció 5 a 1 a Ferro Carril Oeste de General Pico para cerrar la serie por 5 a 4.

El “Globito”, que logró la clasificación al Torneo del Interior, anotó a través de Leonel Navarro a los 2 minutos y a los 47´, Walter Linares a los 61´ e Iván Agudiak, a los 86 y 93 minutos.

Axel Mussarella había establecido la transitoria paridad para los pampeanos que jugó casi todo el partido con 10 jugadores, a los 45 minutos.

Las acciones en Ingeniero White no llegaron al pitazo final por incidentes posteriores al último gol del conjunto local.