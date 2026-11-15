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El “Duatlón Celeste” completó su 2° edición con casi 100 atletas

Durante la jornada del domingo se completó una nueva edición del “Duatlón Celeste” que tuvo lugar con motivo de celebrar un nuevo aniversario de Loma Negra.

Domingo, 15 de noviembre de 2026 a las 20:34

Por Redacción

Organizado por el Club Loma Negra y con motivo del 123° aniversario de la localidad se corrió la 2° edición del “Duatlón Celeste” con casi un centenar de atletas.

La competencia, fiscalizada por el Grupo Kiñewn, inició con 2.700 metros de pedestrismo para luego continuar con 20K de ciclismo y terminar con casi otros 3 kilómetros a pie.

En modalidad individual el triunfo fue para Santiago Díaz de Rauch con 57:47 y fue escoltado por los olavarrienses Facundo Las Heras con 58:03 y Mauricio Olivera con 1:01:19. Fabian Goro y Mariano Comisso completaron el Top5.

Manuela Roccasalva con 1:13:59 se impuso en Damas con Florencia Juárez con 1:14:02, Natalia Zaffora con 1:16:46, Dalma Riquelme y Julia Bahurlet como compañeras de podio.

En el formato Postas Masculino, la victoria fue para Ariel-Luciano que demoraron 53 minutos y 51 segundos en completar el recorrido; en Femenino ganaron Sin Freno Ni Excusas con 1:11:09 y en equipo Mixto, Sacco Bikes con 56:39.

 

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