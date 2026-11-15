El “Duatlón Celeste” completó su 2° edición con casi 100 atletas

Organizado por el Club Loma Negra y con motivo del 123° aniversario de la localidad se corrió la 2° edición del “Duatlón Celeste” con casi un centenar de atletas.

La competencia, fiscalizada por el Grupo Kiñewn, inició con 2.700 metros de pedestrismo para luego continuar con 20K de ciclismo y terminar con casi otros 3 kilómetros a pie.

En modalidad individual el triunfo fue para Santiago Díaz de Rauch con 57:47 y fue escoltado por los olavarrienses Facundo Las Heras con 58:03 y Mauricio Olivera con 1:01:19. Fabian Goro y Mariano Comisso completaron el Top5.

Manuela Roccasalva con 1:13:59 se impuso en Damas con Florencia Juárez con 1:14:02, Natalia Zaffora con 1:16:46, Dalma Riquelme y Julia Bahurlet como compañeras de podio.

En el formato Postas Masculino, la victoria fue para Ariel-Luciano que demoraron 53 minutos y 51 segundos en completar el recorrido; en Femenino ganaron Sin Freno Ni Excusas con 1:11:09 y en equipo Mixto, Sacco Bikes con 56:39.