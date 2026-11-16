Récord de emprendedores se inscribieron para la Fiesta de Olavarría

Con una concurrencia récord e inédita, entre jueves y viernes se cumplieron las dos primeras jornadas de la convocatoria a emprendedores, feriantes y food trucks locales para la fiesta por el 159º Aniversario de Olavarría, que se celebrará el 25 de noviembre en Parque Eseverri.

Desde la mañana del jueves decenas de olavarrienses se apostaron frente a las oficinas de Desarrollo Económico (Moreno 2765, de 8 a 14 hasta el próximo miércoles), para completar al cabo de las dos jornadas un desfile de más de 200 personas.

“El número no nos sorprende, sí que en el poco tiempo se haya acercado tanta gente” admitió Solange Rivarola Vales, Coordinadora del área de Economía Popular del gobierno municipal.

Los cupos habilitados son 100 plazas para la feria de artesanos y emprendedores y 60 para los espacios de comidas. Quedan unos pocos lugares en el primer caso y se completaron todos los cupos en el segundo.

Solange refirió que “fueron dos jornadas en las que vino mucha gente a inscribirse, con diferentes consultas y demás”.

Hizo, para el caso una aclaración imprescindible: “La Feria de Emprendedores y Artesanos y Artesanas está orientada a producciones realizadas en Olavarría, es decir que permitimos la inscripción de personas que produzcan, que elaboren o fabriquen en la Ciudad el producto que van a vender, mientras que para el patio de comidas todas las personas que van a inscribirse necesitan una habilitación”.

En el mismo sentido, acotó que las personas que fueron a inscribirse tanto jueves como viernes conocen los requerimientos, ya que la mayoría participa en las distintas ferias que se realizan durante el año en distintos espacios y espectáculos públicos del Partido.

Aunque, reveló que “hay muchos emprendimientos nuevos, que no saben, que no se enteraron y desde el Estado Municipal los asesoramos no sólo para esta Fiesta de Olavarría sino para todos los eventos y en particular para los que requieran comercialización de alimentos pedimos una habilitación”.

“Ahí trabajamos en conjunto con la Dirección de Habilitaciones y si alguna persona no tiene la habilitación para esta fecha les decimos que se acerque a la dirección y demás, que se asesore, porque si no se llega para este 25, sí van a venir un montón de otros eventos durante el verano” acotó.

La logística, el espacio y el lugar no permiten modificar el número de aspirantes y Solange explicó las causas: “Uno por ahí piensa que al ser en el Parque Eseverri, un lugar tan grande, podemos entrar todos y todas, pero la verdad es que cuando se empiezan a ver cuestiones de logística, capacidad eléctrica y otras normas que nos pide Defensa Civil, el área de Salud, la exigencia de corredores de salud para la ambulancia, empiezan a hacer que el parque se achique”.

En materia de tiempos, Solange anticipó que apenas se cumplan los términos para las inscripciones se celebrará una reunión con todos los participantes para limar distintas cuestiones vinculadas con la organización para la Fiesta de la Ciudad.

Herramientas para la crisis

Solange Rivarola Vales reflexionó que en la coyuntura socio económica que atraviesa la Ciudad en particular y el país en general se explica el crecimiento exponencial en el número de emprendedores.

“Creemos que la gran cantidad de gente que se acercó tiene que ver con una crisis económica que venimos viendo hace mucho tiempo. Esperábamos que venga gran cantidad de gente y se ve que hay muchos más emprendimientos en Olavarría, quizás por eso mucha gente no sabe que tiene que cumplir con ciertos con ciertos requisitos”

Esta realidad le ha permitido observar que “hay muchas personas que empezaron a emprender en su casa con diferentes producciones y cuando aparece un evento como este todo el mundo quiere participar de la Fiesta de Olavarría, porque es muy masivo, que se necesita aprovechar económicamente”.

“Por supuesto que lo vemos en nos preocupa, siempre estamos pensando en los espacios de comercialización para que la gente que trabaja de manera independiente tenga la posibilidad de participar, eh hacerse conocer y generalmente les decimos ‘si no vendés, no te frustres porque puede ser una vidriera, te podés dar a conocer’. Entendemos que tiene que ver con la gran crisis económica que estamos viendo y que al pequeño emprendedor lo ha castigado mucho más” sostuvo la funcionaria.

Que tiene que ver también con la falta con la cantidad de gente que se ha quedado sin trabajo, la pérdida de trabajo registrado formalmente en empresas grandes, medianas y las chicas y que han encontrado una salida para su vida en un emprendimiento.

“Nosotros venimos hablando junto con el área de empleo de la cantidad de fondos de desempleo que se vienen tramitando, la gente que viene a consultar por financiamiento, que nos pregunta ‘¿cómo hago para emprender y demás?’. Creo que es una de las maneras de ver esta cuestión en este contexto” acotó.

“Acá viene mucha gente que dice ‘me quedé sin trabajo y decidí emprender’ o decidieron utilizar el saber para poner su propio negocio, su propio emprendimiento, brindar servicios. Obviamente la gente necesita hacer esa vinculación comercial básicamente para vivir”.