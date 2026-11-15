El festival “Italia nel cuore” reunió a miles de personas

Este domingo en La Casa del Bicentenario se desarrolló la primera edición del festival “Italia nel cuore”, en el marco de la Semana Internacional de la Cocina Italiana, impulsada por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación Internacional italiano.



Durante la jornada, miles de personas pasaron por el lugar que tuvo como protagonista a la riqueza culinaria de la península itálica, su música y expresiones culturales.



Además, hubo food trucks con carnes al estilo italiano, puestos de cerveza y emprendimientos de artesanías con el sello característico del país europeo, con los colores tradicionales, verde, blanco y rojo adornando cada espacio.



Se presentó el Ballet de Tandil con sus tres agrupaciones, el ballet de Azul, hubo shows de tango y folklore y artistas locales.

