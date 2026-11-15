Néstor Leiva se quedó con el Torneo “Juan C. Incaurgarat”

El campo de golf del Club Estudiantes albergó la continuidad del Medal Play 36 hoyos y con la disputa de los últimos 18 quedaron definidos los participantes del Campeonato del Club Match Play.

En la clasificación Scratch, que contempla los golpes gross, Néstor Leiva se consagró ganador con 144 golpes, producto de rondas de 70 y 74. Alberto Duarte ocupó el segundo lugar con 145 (71 y 74), mientras que Juan Manuel García Pinto completó el podio con 151 (78 y 73).

En las categorías con hándicap también hubo destacados rendimientos. En Hasta 9, Néstor Leiva volvió a quedarse con el primer puesto con 138 golpes netos, seguido por Walter Vega con 141 y Alberto Duarte con 145.

En la categoría De 10 a 16, Germán Benítez fue el ganador con 138 golpes netos, mientras que Lucas Pagano finalizó segundo con 140 y Hernán Arroyo tercero con 141.

Por su parte, en la categoría de 17 a 24, Felipe Arenas se quedó con el primer lugar con 129 golpes netos. Leandro Buey fue segundo con 141 y Alejandro Pirola completó las principales posiciones con 142.

Finalmente, en De 25 al Máximo, Maximiliano Musumeci se impuso con 127 golpes netos, seguido por Fernando López Osornio con 140 y Fabián Bahl con 141.

La competencia también entregó premios especiales. Alberto Duarte se quedó con el Approach, Javier Fonseca obtuvo el Best Drive y Felipe Arenas fue reconocido por el mejor desempeño en los últimos 18 hoyos.

Con los resultados de la competencia y las clasificaciones correspondientes, quedaron conformados los cuadros del Campeonato del Club Match Play.

En Primera Categoría, los enfrentamientos serán: Juan Ignacio Messineo (1°) ante Marcos Ferreira (8°), Néstor Leiva (2°) frente a Martiniano Díaz (7°), Alberto Duarte (3°) contra Germán Benítez (6°) y Juan Manuel García Pinto (4°) ante Walter Vega (5°).

En Segunda Categoría, Lucas Pagano (1°) se medirá con Leonardo Patane (8°), Hernán Carroze (2°) enfrentará a Emiliano González (7°), Juan José Díaz (3°) jugará ante Ramiro Derdoy (6°) y Miguel Díaz (4°) se cruzará con José Gonzáles (5°).

Por último, en Tercera Categoría, Felipe Arenas (1°) tendrá como rival a Fabián Bahl (8°), Fabián Pirola (2°) enfrentará a Fabián Palacios (7°), Jorge Blando (3°) jugará ante Christian Correa (6°) y Gustavo Belachur (4°) se medirá con Antonio Álvarez (5°).

Los cruces del Campeonato del Club Match Play comenzarán el próximo sábado con los cuartos de final de Primera, Segunda y Tercera Categoría.

Fuente: Prensa CAE