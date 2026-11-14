Los Tipitos cerrarán los festejos por el 159° aniversario de Olavarría

La música y las actividades culturales serán protagonistas de los festejos por el 159° aniversario de Olavarría. El próximo miércoles 25 de noviembre, el Parque Helios Eseverri será el escenario de una jornada que reunirá propuestas artísticas, recreativas y gastronómicas para compartir en familia y con amigos. El cierre musical estará a cargo de Los Tipitos, una de las bandas reconocidas del rock nacional.

La celebración comenzará desde el mediodía con la apertura de un variado patio de comidas, que ofrecerá distintas alternativas gastronómicas. También estará presente el tradicional paseo de artesanos, con la participación de decenas de emprendedores, artesanos y productores del Partido, quienes tendrán la posibilidad de exhibir y comercializar sus elaboraciones.

La programación oficial se pondrá en marcha a partir de las 15, con el comienzo de las presentaciones artísticas en el escenario principal. Durante la tarde, numerosas bandas locales tendrán su espacio en una propuesta que buscará destacar el talento y la producción cultural de Olavarría.

Como broche de oro de la jornada, Los Tipitos subirán al escenario para ponerle música al cierre de los festejos. La agrupación, nacida en Mar del Plata, logró consolidarse en la escena nacional con canciones que forman parte del repertorio del rock argentino, entre ellas Brujería, Campanas en la noche y Silencio.

Por otra parte, desde el Municipio se informó que, como sucede cada 25 de noviembre, la fecha fue declarada día no laborable para la administración pública comunal, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 5935/26, disponible para su consulta.

Desde el Municipio invitaron a toda la comunidad a acercarse al Parque Helios Eseverri y participar de una nueva celebración del aniversario de la ciudad, en una jornada que combinará música, cultura, gastronomía y encuentro.

