Olavarriense se consagró en el mundial de ganadería en Canadá

En el marco de la Farmfair International desarrollada en Edmonton, Canadá, dos equipos que representaron a Argentina se quedaron con lo más alto del podio en la BEEF International (Battle of Emerging Elite Farmers), un certamen global que convoca a las nuevas promesas del sector de más de 15 naciones. La delegación nacional llegó como país invitado y se quedó con el primer y el segundo puesto del certamen.

El logro coronó meses de esfuerzo colectivo y una preparación técnica exigente que tuvo su búnker de prácticas en el partido de Cañuelas, más precisamente en la cabaña La Angelita, en Uribelarrea.

El primer puesto y la consagración como campeones quedaron en manos del Argentina Team Celeste, integrado por la olavarriense Delfina Spinella (raza Angus), Fermín Eyherabide (raza Shorthorn), Luisina Ugolini (raza Wagyu) e Isidro Luis (raza Limangus).

En tanto, el segundo puesto fue para el Argentina Team Blanco, compuesto por Tomás Fernández (raza Angus), Sofía Ponce de León (Shorthorn), Nicolás Gorriti Von Hinke (Hereford) y Agustín Cano, representante del Ateneo de la Sociedad Rural Argentina.

El trayecto contó con el respaldo institucional de Candelaria Giménez, presidenta del Ateneo Angus, y la conducción técnica de los entrenadores Juan Martín Ojea Rullán y Pablo Veiga.

Los jóvenes debían entrevistar a los responsables de cada establecimiento, conocer sus programas productivos, consultar sobre genética, instalaciones, manejo, organización de las filas de animales y fechas de remates, entre otros aspectos. Luego tenían que elaborar informes y expresar sus opiniones sobre cada cabaña. La evaluación también contemplaba la mirada de los propios cabañeros, que calificaban el desempeño de los visitantes y la calidad de las preguntas realizadas. “Tenían que hacer un informe de cada lugar y, al mismo tiempo, los productores evaluaban cómo habían estado los chicos cuando los visitaban. Era una doble evaluación”, explicó Ojea Rullán.

