Lionel Scaloni seguirá dirigiendo la Selección Argentina

La continuidad de Lionel Scaloni al frente de la Selección Argentina quedó oficializada hasta 2030 y da inicio una nueva etapa para el ciclo más exitoso de los últimos años en el primer equipo nacional.

El entrenador santafesino renovó su contrato y continuará liderando al subcampeón del mundo hasta el próximo Mundial.

"Vamos a anunciar oficialmente la renovación del cuerpo técnico del Gringo Lionel Scaloni por el período 27 al 30 al mando de la Selección Argentina. Es una alegría para todos los que componen el Comité Ejecutivo de la AFA como para todos los argentinos y las argentinas", indicó el presidente de la entidad en conferencia de prensa.

El nuevo vínculo se rige por el esquema 2+2: dos años hasta la Copa América 2027 y otros dos hasta la próxima Copa del Mundo. Excepto por Walter Samuel, su histórico ayudante que tomó la decisión de iniciar su camino como DT en Europa, el resto de su cuerpo técnico se mantendría intacto, con Pablo Aimar, Roberto Ayala, Luis Martín, Martín Tocalli y Matías Manna.

Fuente: prensa AFA