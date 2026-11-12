Hockey: Estudiantes ganó el Play-Off y es finalista

Estudiantes ganó los Play-Off del Torneo de Primera de la Federación Tandilense de Hockey y jugará la Final del certamen.

En la cancha de Uncas, la primera de caballeros de Estudiantes venció por shoutouts a Independiente de Tandil y se adjudicó los Play-Off de la competencia.

El “Bataraz” reaccionó a tiempo igualó en 2 las acciones del partido y llevó el partido a los penales donde se impuso por 4 a 3.

El arranque del encuentro fue desfavorable para Estudiantes que en 25 minutos ya perdía 2 a 0, pero Nicolás Pane y Claudio Alcaza anotaron los goles de la igualdad. En la definición, Estudiantes fue más efectivo y venció a Independiente por 4 a 3.

De esta manera, se quedó con los Playoffs y accedió a la gran final que se disputará el 21 de noviembre frente a MDQ 06.

Fuente: prensa CAE