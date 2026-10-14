Promocionaron el Festival de Doma en la Fiesta Nacional de la Corvina Negra



Del 9 al 12 de octubre, una delegación del Festival Nacional de Doma y Folclore de Olavarría estuvo presente en la ciudad de San Clemente del Tuyú para participar de los festejos de la Fiesta Nacional de la Corvina Negra. La visita institucional formó parte de las acciones de difusión y promoción de la identidad local en distintas celebraciones del país.



Durante las cuatro jornadas de actividades, la comitiva olavarriense integró la agenda oficial de la festividad costera, que incluyó recorridos por los atractivos turísticos de la zona, la participación en el tradicional desfile cívico-institucional y la presentación formal de la fiesta tradicionalista en el escenario mayor.

La delegación local estuvo representada por Candela Lauge, elegida consagrada y distinguida como Mejor Compañera en el certamen del Festival de Olavarría. Durante el evento, Lauge formó parte de los actos protocolares y acompañó el proceso de elección y coronación de la nueva corte de la Fiesta Nacional de la Corvina Negra.



Desde la comisión organizadora del festival de Olavarría expresaron su reconocimiento al presidente de la comisión organizadora de la fiesta anfitriona, a sus coordinadoras y a las representantes salientes y electas por la recepción brindada, destacando la importancia de estos encuentros para afianzar los lazos de fraternidad entre las distintas fiestas nacionales.



