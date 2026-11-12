“Con esta absolución, mi hijo Agustín se volvió a morir”

El 2025 de junio de 2021 se produjo un vuelco de un volquete en Canteras Piatti en el que perdió la vida el operario Aguistín Masson. Oriundo de Colonia San Miguel, tenía 31 años y protagonizó un trágico accidente tras caer de 13 metros de altura.



Desde ese día comenzó una larga lucha de su padre Juan para encontrar a los responsables. El año pasado, la causa llegó a la instancia del juicio abreviado con dos imputados encargados del área de seguridad y pertenecientes a una empresa tercerizada. Pero los jueces determinaron la absolución de ambos.



Este jueves se convocó a una conferencia de prensa para brindar detalles del caso, y allí los padres de Agustín -Juan y Raquel- se mostraron indignados y conmovidos.



El abogado que los representa, Gustavo Scotto, explicó que “con los papás de Agustín hemos bregado por llegar a una circunstancia por lo menos justa desde hace 5 años tras un hecho desgraciado. Después de mucho trabajo se llegó a la imputación de dos personas, Maximiliano Jesús Muia y Silvina Schettini, integrantes de la empresa en ese momento, tercerizados. El Ministerio Público Fiscal podía imputar a más personas, pero a la luz de la oposición que había sabíamos que eso no sería posible”.



“Aceptamos un juicio abreviado porque había una culpa. El abreviado significa que las personas imputadas aceptan el cargo de imputación que se les está haciendo, junto con la fiscalía llegan a un acuerdo de una pena determinada, y en ese acuerdo abreviado nunca un juez tomó otra determinación. Todo el esfuerzo se vio frustrado en la decisión de los jueces Desiata, en el caso de Schettini, y de otro juez en el caso de Muia porque pertenece a otro departamento judicial. Es muy rara la decisión de absolver a los imputados, nunca suele pasar. Hay estadísticas. Trabajamos en la apelación de esta decisión, esperando que se revierta” expresó.



“Esta absolución nos deja desnudos como el primer día” sentenció.



“Con Juan lo único que pretendíamos era que se dé cuenta de la verdad. Pero la falta de colaboración desde un primer momento nos dio a pensar que esto iba no a terminar bien. Que el hecho sea una cantera de renombre, siempre existen intereses, y esto fue claro, si Juan no se hubiese puesto desde el primer día, el Ministerio Público Fiscal hubiese archivado la causa, esto hay que decirlo porque fue así” consideró el letrado.



“Mi hijo murió dos veces”



Con contundencia y una fortaleza digna de destacar, Juan, el papá de Agustín, habló de su lucha a la par del abogado para llevar adelante esta causa.



Juan se presentó como particular damnificado y se encargó de reunir pruebas que respalden las fallas en el sistema de seguridad de la empresa en la que trabajaba su hijo.

Sobre el cierre, y si bien había pedido no hablar al comienzo de la conferencia, Raquel se quebró y pido decir unas palabras: “Agradezco que el papá de mi hijo y su abogado juntaron la fuerza para llevar adelante esta lucha, porque yo no tengo la salud mental para hacerlo. Yo no puedo asumir que mi hijo está muerto, mucho menos que hay responsables y no va a pasar nada”.



