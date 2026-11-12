Policiales

Un joven herido de arma de fuego en el barrio Nicolás Avellaneda

Recibió un disparo en la zona de la cintura y fue trasladado de urgencia al Hospital Municipal. No presenta heridas de gravedad. Interviene la UFI Nº7. 

Jueves, 12 de noviembre de 2026 a las 21:03

Por Redacción

 

Un joven, de 17 años, resultó herido tras recibir un disparo de arma de fuego en el barrio Nicolás Avellaneda en las inmediaciones de calle 18 entre Saavedra y Aguilar. 

Fue trasladado de urgencia al Hospital Municipal aunque se confirmó que no presentaba heridas de gravedad. 

En la zona se montó un amplio operativo para identificar a los autores. Fuentes policiales indicaron que se está trabajando en el registro de las cámaras de seguridad y testimonios. 

Interviene la causa “Abuso de arma de fuego y lesiones” la Unidad Fiscal Nº7. 