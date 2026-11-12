Un joven herido de arma de fuego en el barrio Nicolás Avellaneda

Un joven, de 17 años, resultó herido tras recibir un disparo de arma de fuego en el barrio Nicolás Avellaneda en las inmediaciones de calle 18 entre Saavedra y Aguilar.

Fue trasladado de urgencia al Hospital Municipal aunque se confirmó que no presentaba heridas de gravedad.

En la zona se montó un amplio operativo para identificar a los autores. Fuentes policiales indicaron que se está trabajando en el registro de las cámaras de seguridad y testimonios.

Interviene la causa “Abuso de arma de fuego y lesiones” la Unidad Fiscal Nº7.