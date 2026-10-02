El clásico olavarriense se roba todas las miradas del Pre-Federal

El duelo tendrá un condimento especial: será el primer enfrentamiento entre ambos equipos en la presente edición del certamen y encontrará a dos protagonistas que llegan atravesando un muy buen momento.

Tanto el “Bata” como el “Chaira” han logrado construir campañas positivas, con registros que muestran más victorias que derrotas y con planteles que conservaron buena parte de las estructuras que compitieron en la última edición de la Liga Federal. Esa continuidad les permitió sostener una identidad y llegar a este tramo de la competencia con expectativas importantes.

En cuanto al récord en la competencia, el chaira ganó cuatro y perdió uno, mientras que el Bata ganó tres y cayó en una sola oportunidad.

Estudiantes, conducido por Mariano Iglesias, cuenta con una base de jugadores que ya tienen experiencia en competencias nacionales, mientras que Racing, bajo la dirección técnica de Matías Orlando, también mantuvo buena parte de su plantel y sumó variantes para afrontar el desafío.

El encuentro aparece, en los papeles, como un partido de marcada paridad. La localía será un factor a tener en cuenta para el conjunto estudiantil, aunque Racing ya ha demostrado que puede competir de igual a igual y hacerse fuerte fuera de casa.

Todo está dado para que el Maxigimnasio vuelva a vivir una gran noche de básquetbol, con un importante marco de público y dos equipos que buscarán quedarse con un triunfo que puede tener un valor especial en la recta decisiva de la fase regular.

Por su parte Pueblo Nuevo, el tercer representante olavarriense en el certamen, viajará hasta Mar del Plata para enfrentar a Kimberley. El duelo dará inicio a las 21:15

