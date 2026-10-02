Presentaron un proyecto para municipalizar la VTV



El concejal de la Unión Cívica Radical, Francisco González, presentó este viernes en el HCD un proyecto para implementar la Revisión Técnica Obligatoria para Vehículos (ReTOV), una modalidad paralela a la VTV provincial que ya funciona en Olavarría, y que permitiría realizar la verificación de vehículos en determinados talleres habilitados.



El anuncio fue realizado en conferencia de prensa: “Creemos que es un proyecto sumamente interesante, que busca municipalizar la verificación vehicular. Actualmente en Olavarría funciona planta que pertenece a la provincia de Buenos Aires, un servicio concesionado, que es obligatorio, pero estamos obligados a ir a un único lugar en la ciudad” manifestó el edil al comienzo de la presentación.



González indicó que: “Actualmente están concurriendo entre 100 y 150 vehículos por día que abonan entre 97 mil pesos y 172 mil pesos. Imaginen la cantidad de dinero que se recauda por día. Por eso proponemos, a través de este proyecto, que se cree un fondo para que todo lo que se recaude sea destinado a la red vial urbana, por ejemplo, mantenimiento de calles, señalética, todo lo vinculado con la seguridad vial”.



Según expuso, el proyecto “busca brindar mayores fondos al Municipio sin que esto impacte en el bolsillo de los contribuyentes. El gobierno local no tiene que crear una planta de verificación, sino que otorgaría habilitaciones a talleres que quieran brindar el servicio y les cobraría una tasa”.

Señaló, además, que ya se cuenta con antecedentes en la provincia de Buenos Aires, como Quilmes y Avellaneda. “También existen fallos donde se le prohíbe a la Provincia sancionar a las personas que tengan este tipo de verificación. El usuario puede definir dónde realizar su VTV, ambos son válidos para la Justicia ya que están contemplados por la Ley Nacional” añadió González.



Asimismo, resaltó que a diferencia de la actual VTV los vehículos 0km deberán realizar el trámite a los 5 años.



El concejal del radicalismo espera contar -al menos- con el acompañamiento de los bloques opositores y está abierto a sugerencias y modificaciones. También cree que desde el oficialismo deberían acompañar ya que "el proyecto beneficia al Municipio y le genera ingresos". El próximo miércoles, el expediente será tratado en la reunión de labor parlamentaria y luego deberá pasar por distintas comisiones hasta llegar al recinto para ser votado.



Sobre la posible implementación de esta iniciativa en Olavarría, originalmente impulsada por la gestión de Javier Milei, González manifestó que “muchas veces hemos sido críticos del gobierno nacional, pero creemos que es importante, cuando hay algo que es a favor de los vecinos y del Municipio, acompañarlo, celebrarlo y ver de qué manera lo traemos para generar soluciones a nivel local”.