El Centro de Recolección de Leche Humana de Olavarría concretó su primera donación



A muy poco tiempo de su inauguración en el pasado mes de agosto, el Centro de Recolección de Leche Humana logró concretar con éxito su primera entrega, marcando un hito para la salud pública local.



Gracias a la solidaridad de tres madres donantes, se recolectaron e insumieron más de 15 frascos de leche materna que ya fueron trasladados al Banco de Leche Humana del Hospital San Martín de La Plata.



En este espacio provincial, la leche recolectada en Olavarría es sometida a rigurosos procesos de análisis, clasificación y pasteurización, para luego ser distribuida con previa prescripción un neonatólogo de acuerdo a los requerimientos de cada paciente, y destinada a alimentar a los bebés internados en neonatología que más la necesitan, incluidos los recién nacidos y prematuros de nuestra ciudad.



La puesta en marcha de este espacio y sus primeros resultados positivos fueron anunciados en un encuentro del que participaron la Coordinadora de Control de Gestión y una de las propulsoras del proyecto, Erica Baumann; la jefa del Servicio de Tocoginecología, Día. Mercedes Valenza; la responsable del Centro de Recolección de Leche Humana, Lic. Yésica Wilt; la supervisora de enfermería del área materno-infantil y neonatología, Verónica González; y Dania Pomia, en representación del Servicio de Neonatología del Hospital Municipal y del Centro Integral de Neonatología (CEMEDA).



La creación del centro ha permitido incorporar al Municipio de Olavarría a la Red de Bancos y Centros de Recolección de Leche Humana de la Provincia de Buenos Aires, bajo el marco legal de la Ley Provincial N° 14.787, la cual regula la donación y conservación de leche humana.



La donación de leche humana es reconocida como un acto de amor altruista capaz de salvar vidas de bebés nacidos con apenas 25 semanas de gestación que solo pueden alimentarse de esa manera. Aporta nutrientes indispensables y defensas clave para prevenir complicaciones y alergias futuras.



Al respecto, Dania Pomia, quien se desempeña como enfermera del servicio Neonatología del Hospital “Héctor M. Cura” y también en Neonatología Integral del Centro (NIC) que funciona en el Sanatorio CEMEDA destacó el trabajo en equipo y la visión a futuro: “La importancia de la lactancia y de la leche humana se refleja en un trabajo arduo en equipo. Lo que vemos a futuro son enormes beneficios para los prematuros y recién nacidos. Gracias a las donaciones de estas mamás, se provee y prevé un cuidado integral en nutrientes y defensas. Queremos agradecer a todo el servicio de ginecología y maternidad por apoyar este programa que proyecta beneficios a largo plazo”.



Por su parte, Verónica González, supervisora de Enfermería, del área Materno-Infantil y Neonatología del Hospital Municipal expresó la alegría del equipo de salud tras la primera entrega efectuada que fue de 2608 ml, y destacó la importancia de esta cantidad teniendo en cuenta que el Banco de Leche del Hospital San Martín de La Plata contaba con bajo stock.



“Estamos muy contentas porque tuvimos la primera entrega de leche humana. La llevó Yésica (Wilt) ayer y nos da una enorme satisfacción ver que esto va encaminado y dando frutos. Este era un proyecto de la Maternidad que se venía buscando implementar hace muchos años. Agradecemos a las autoridades de la gestión por brindarnos el apoyo que nos faltaba para concretarlo y sumarnos a la red de salud pública provincial”.



Asimismo, desde el equipo de gestión y salud enfatizaron el agradecimiento a las familias participantes: “Queremos destacar profundamente la acción y el tiempo de las tres mamás que se acercaron para donar el excedente de su leche. La leche humana es un derecho de todos los lactantes y también es un derecho de las madres decidir sobre sus lactancias. Esto es posible gracias a una política institucional que venimos sosteniendo desde el Hospital Municipal y el trabajo articulado con la comunidad”.



¿Cómo sumarse? Información para donantes



Desde el Centro local recordaron que toda mujer sana que esté amamantando y produzca excedente de leche puede ser donante en cualquier etapa de la lactancia. No se requieren cantidades mínimas ni máximas.



Requisitos básicos:

-Estar amamantando y contar con leche en exceso.

-Presentar buen estado de salud general (se evalúa a través de una entrevista previa).

-Contar con análisis de sangre negativos para VDRL, Chagas, Toxoplasmosis, VIH, Hepatitis B y C, y HTLV I y II.

-No consumir tabaco, alcohol, drogas ni medicamentos contraindicados.

-Firmar el consentimiento informado correspondiente.



Envases y conservación:

-Opción recomendada (Vidrio): Frascos de vidrio esterilizados (tipo café chico o yogur) con tapa plástica limpia. El vidrio es la mejor opción por ser el material menos poroso y brindar máxima protección durante la congelación.

-Opción alternativa (Plástico): Recipientes de plástico polipropileno apto para alimentos (identificados en la base con el triángulo reciclable Nº 5 – PP) con tapa de plástico esterilizada.

Días, horarios y contacto



El Centro de Recolección de Leche Humana funciona semanalmente:



Atención presencial: miércoles de 9:00 a 12:00 hs.



Teléfono / WhatsApp de contacto: 2284-692665



Correo electrónico: lactanciaolavarria@gmail.com



Bajo esta normativa y modalidad, el equipo del Centro se encarga de contactar a las personas donantes, verificar el cumplimiento de requisitos y guiar el proceso de extracción de forma segura.

