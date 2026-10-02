Una investigación por venta ilegal de nalbufina tuvo un allanamiento en Olavarría

Una investigación iniciada en junio de 2025 tuvo un nuevo capítulo en Olavarría, donde se realizó uno de los allanamientos ordenados en el marco de una causa que investiga la comercialización ilegal de nalbufina. Las medidas también se llevaron adelante en General Alvear y Rosario y terminaron con tres hombres detenidos.

La causa se inició a partir de una investigación de la Delegación de Drogas Ilícitas de Azul sobre la comercialización de este medicamento, cuya venta en Argentina se encuentra sujeta a receta oficial archivada.

Según la investigación, uno de los puntos de la operatoria se encontraba en General Alvear, donde un comerciante que tenía una bicicletería habría utilizado ese local como fachada para la venta del medicamento.

Durante varios meses se realizaron distintas tareas investigativas con el objetivo de establecer cómo funcionaba la presunta estructura y qué rol habría cumplido cada una de las personas involucradas.

De acuerdo con la información incorporada al expediente, la investigación permitió establecer que la nalbufina era enviada desde Rosario hacia General Alvear por dos hombres señalados como proveedores.

En mayo de este año se realizaron allanamientos en General Alvear y Rosario. Durante esos procedimientos fueron secuestradas 340 ampollas de nalbufina, además de teléfonos celulares, anotaciones y remitos.

El análisis de esos elementos permitió a los investigadores profundizar la causa y avanzar sobre la hipótesis de la existencia de una estructura organizada para la comercialización del medicamento.

Con nuevas evidencias incorporadas al expediente, en septiembre la Fiscalía solicitó nuevas medidas, entre ellas la intervención de dos líneas telefónicas, nuevos allanamientos y la detención de tres personas.

Entre las medidas dispuestas se incluyó un allanamiento en Olavarría, junto con otros procedimientos realizados en General Alvear y Rosario.

Los operativos se concretaron de manera simultánea y contaron con la participación de personal de la Delegación de Drogas Ilícitas de Azul y el apoyo de efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) Región 2 de Rosario y de la División Brigada Capturas de esa ciudad.

En los nuevos procedimientos fueron secuestrados elementos considerados de interés para la investigación, que serán incorporados a la causa para continuar determinando los vínculos y la participación de cada una de las personas investigadas.

Como resultado de las medidas fueron detenidos tres hombres, de 39, 58 y 63 años. Según la información difundida en el marco de la causa, dos de ellos serían de Rosario y el restante estaría vinculado a General Alvear.

Los tres fueron indagados el jueves 1 de octubre por el fiscal Cristian Citterio y permanecen alojados en dependencias de la Delegación de Drogas Ilícitas de Azul, mientras se tramita su traslado al Servicio Penitenciario.

La investigación continúa para determinar el alcance de la presunta red, los vínculos entre las personas involucradas y el grado de participación que habría tenido cada una.