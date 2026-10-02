Adaptarse a la tecnología es una de las demandas de las personas mayores

Olavarría cuenta con alrededor de 125.000 habitantes y el 19% son personas mayores de 60 años. En una ciudad donde uno de cada cinco vecinos pertenece a este grupo, las actividades y espacios destinados a acompañar esta etapa de la vida ocupan un lugar importante.

Desde la Dirección de Personas Mayores del Municipio se desarrollan talleres y propuestas en distintos puntos de la ciudad y las localidades. Jorge Garaiz, responsable del área, explicó cuáles son las principales demandas y cómo participan las personas mayores en estos espacios.

Para quienes se jubilan, la búsqueda de nuevas actividades también aparece como una forma de ocupar el tiempo y sostener los vínculos. Una vecina de Olavarría contó que, después de jubilarse, comenzó a salir a caminar por recomendaciones médicas y a participar de clases de árabe. “Necesito ocupar mi tiempo en algo para no estar tanto tiempo encerrada en mi casa”, contó. Desde que comenzó a asistir a las clases también encontró un nuevo espacio de encuentro. “Me hice varias compañeras y nos reímos un poco”.

La incorporación de la tecnología también forma parte de sus nuevos aprendizajes. “Trato de acostumbrarme a usar el celular. Estaba acostumbrada a ir al banco temprano y hoy todo se puede hacer desde este aparato”, explicó. En ese proceso, sus hijos cumplen un papel importante porque “me ayudan a usarlo porque me cuesta”.

Esa dificultad que aparece en la vida cotidiana también es registrada por la Dirección de Personas Mayores. “Las actividades que son más pedidas son lo que más trae es el tema digital, aprender a usar un celular, acceder a trámites y poder adaptarse a lo nuevo”, explicó Garaiz.

El uso del celular se volvió necesario para realizar trámites, acceder a servicios y manejar billeteras virtuales. Desde el área denominan a este tipo de propuestas como “reflexión digital” y las vinculan con la posibilidad de incorporar herramientas que forman parte de la vida diaria.

Estas actividades son trabajadas en conjuntos con los centros de jubilados que actualmente en el partido son 14 en funcionamiento son un espacio clave para el encuentro y socialización tanto en la ciudad como en localidades como Hinojo, Loma Negra, Sierra Chica, Sierras Bayas y Colonia San Miguel. “Los centros de jubilados son muy importantes para las personas mayores porque ahí fortalecen sus vínculos, se encuentran con sus pares”, señaló Garaiz.

También hay quienes llegan a los talleres sin conocer previamente las propuestas. Una vecina contó que comenzó a participar de los cursos de UPAMI que ofrece la UNICEN y que encontró allí nuevas experiencias y vínculos. “No conocía los talleres y de a poco me fui sumando a los que ofrecen los cursos de UPAMI que ofrece la UNICEN. Hice uno de reciclado y me llevé amigas con las que me encuentro a tomar mates y también hago manualidades en mi casa”, relató.

Actualmente se dictan talleres de alfabetización digital, danza, deporte, educación, estimulación cognitiva, formación en oficios, recreación y salud en diferentes puntos de la ciudad y las localidades. Las propuestas buscan generar espacios de participación y encuentro para las personas mayores.

En ese sentido, el área plantea como uno de sus principales objetivos “fortalecer los derechos de las personas mayores”, destacó Garaiz. Para quienes participan, los talleres también representan una manera de incorporar nuevos aprendizajes, conocer personas y encontrar actividades para desarrollar después de la jubilación.

Además, los vecinos tienen la posibilidad de acceder a controles de enfermería de 8 a 14 horas en la sede de la Dirección de Integración Comunitaria y Personas Mayores, en Coronel Suárez 2906. Allí, pueden hacerse controles de presión arterial, de glucemia, de peso y otros signos vitales. También de recibir curaciones, aplicar inyectables y otras prestaciones. La atención está abierta a toda la comunidad.

Para consultar sobre las actividades que realiza la Dirección de Personas Mayores pueden comunicarse al 2284 228882 o acercarse a Coronel Suárez 2906, de 8 a 14 horas.

