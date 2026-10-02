Arranca la 30° Feria y 5° Festival del Libro: conocé el cronograma completo

Este viernes comienza una nueva edición de la 30° Feria del Libro de Olavarría y 5º Festival del Libro, que se llevará a cabo del 2 al 4 y del 8 al 11 de octubre en el Centro Cultural Municipal “San José”, ubicado sobre Riobamba 2949.

Con entrada libre y gratuita habrá presentación de escritores, guionistas, espacios para librerías, editoriales, bibliotecas, charlas, talleres, stands de cómics, propuestas recreativas y mucho más serán será parte del evento.

Esta edición especial busca celebrar los 30 años de historia de la Feria del Libro y reivindicarla como un espacio de encuentro con los autores y con todos los que hacen de la lectura un Festival.

El acto de apertura oficial del evento se llevará a cabo este sábado 3 de octubre, a las 19 horas, en dicho espacio cultural. En tanto que la programación del evento se iniciará este viernes con los talleres de las biblioteca populares y la presentación de escritores locales.

Se informa que habrá descuentos con Cuenta DNI del 40% en el sector de librerías.

Viernes 2 de octubre

SALA BIBLIOTECAS Y ESCRITORES OLAVARRIENSES

10:00 hs: Taller de origami – Biblioteca Popular Independencia

14:00 hs: Narración + taller de arte – Biblioteca del Otro Lado del Árbol

15:00 hs: Narración + taller de arte – Biblioteca del Otro Lado del Árbol

16:00 hs: Narración + taller de arte – Biblioteca del Otro Lado del Árbol

17:00 hs: Taller de bordado – Biblioteca Popular Armando Collinet

18:00 hs: Origami accesible – Biblioteca Popular Crucero General Belgrano

19:00 hs: Origami accesible – Biblioteca Popular Crucero General Belgrano

PATIO BIBLIOTECAS

10:00 hs: Taller de ciudadanía digital y convivencia de red – Biblioteca Popular Independencia

11:00 hs: Taller de ciudadanía digital y convivencia de red – Biblioteca Popular Independencia

AUDITORIO 1

16:30 hs: Lio Biondelli – Exposición de su libro de jazz “Quiero la data”

18:00 hs: Sebastián Benedetti presenta “¿Ídolos o qué? Una historia de las revistas de rock en argentina (1955-2025)”.

AUDITORIO 2 (sala 5)

19:00 hs: Mario Sosa presenta “pasiones, desamores y existencias” – Música en vivo a cargo de Juan Fleitas y Sebastián “Chino” Rodríguez.

PATIO

Rincones de lectura

Ludoteca

Sábado 3 de octubre

SALA BIBLIOTECAS Y ESCRITORES OLAVARRIENSES

15:00 hs: Taller de Fanzine Poéticos, libros temáticos de bolsillo – Biblioteca Popular Héctor Amoroso

16:00 hs: Arte para niños/as – Biblioteca Popular Independencia

17:00 hs: Voces protagonistas: cuentos, música e inclusión – Biblioteca Popular Crucero General Belgrano

18:00 hs: Voces protagonistas: cuentos, música e inclusión – Biblioteca Popular Crucero General Belgrano

PATIO BIBLIOTECAS

15:00 hs: Taller de la memoria para personas mayores – Biblioteca Popular Independencia

AUDITORIO 1

16:00 hs: Amelia Gallastegui y Silvina Coronel presentan “Universos que habitan en las palabras. Diálogos fecundos entre filosofía y poesía” y “Discusiones inconducentes. Un recorrido dialógico entre el concepto de género en J. Scott y en J. Butler”.

18:00 hs: Editorial Del Altillo presenta “Corazón de bandoneón” poesía y tango junto al libro “Tres hermanos para el tango” de Silvio Pucci.

20:00 hs: Presentación de la escritora Julia Rosemberg “Eva y las mujeres, historia de una irreverencia”.

AUDITORIO 2 (sala 5)

17:00 hs: Mesa de poesía integrada por Mara Pérez Manggieri “Dimensiones de mudanza” – Edgardo Zouza “El áspero crepitar de la luz” y Mirta Inés Pérez “Fuego de intemperie”

18:00 hs: Taller Literario Alfonsina “En las voces de las protagonistas”

19:00 hs: Gabriela Exilart presenta sus nuevas novelas dos historias un mismo territorio: “El secreto de Azucena” y “Tierra herida”

PATIO

Rincones de lectura

Ludoteca

Sector de grabado

Arte literario al paso

16:30 hs: Show de magia Mago Eddy

19:00 Apertura oficial de la

20:30 hs: Música en vivo: “Los Grillos”

Domingo 4 de octubre

SALA BIBLIOTECAS Y ESCRITORES OLAVARRIENSES:

17:00 hs: Coro “Mi Tierra” presentación de Ensamble de Voces – Biblioteca Crucero General Belgrano

18:00 hs: Coro “Mi tierra” presentación de Ensamble de Voces – Biblioteca Crucero General Belgrano

Auditorio 1

16:00 hs: Escritor Sebastián Fazio Saga de alta fantasía Edrenor. Primer libro de la pentalogía “Antes del Fuego”.

17:00 hs: Mesa integrada por las escritores Sandra Orsatti “Voces que sanan” – Patricia Timo “Valdivia” y Melisa Carreras “Impostora: la novela de esa voz en tu cabeza”.

19:00 hs: Editorial Del Altillo presenta al escritor Carlos Verucchi con su libro “Lo que somos cuando fue”.

Auditorio 2

16:00 hs: Mesa integrada por los escritores Juan Cruz Maidana con “Centinela de los destinos: no siempre controlamos nuestras vidas”: la búsqueda de la verdad puede cambiarlo todo y Silvio Bayle con “la llamaremos anna”.

17:00 hs: Presentación de libro Claudio Ledesma “La palabra en escena” y “Olga y los Pájaros”

18:00 hs: Mesa integrada por los escritores Antonella Tapia “Eventos canónicos” y Julio Bologna “Muerte se escribe con V”.

PATIO

Rincones de lectura

Ludoteca

Arte literario al paso

15:00 hs: Apertura de los “Cincuenta que cuentan”

16:00 hs: Taller poemario móvil, Escrituras entre el Caparazón y La Tela

18:00 hs: Set de vinilos Juan Fleitas

Lunes 5 de octubre

La feria va a tu localidad. Grupo Cincuenta que Cuentan recorren localidades llevando la Feria del Libro

Martes 6 de octubre

08:00 a 20:00 horas

Narratón de cuentos en el Centro Cultural San José con los Cincuenta que Cuentan.

Jueves 8 de cuentos

SALA BIBLIOTECAS Y ESCRITORES OLAVARRIENSES

9:00 hs: Susurradores y susurros: construcción de susurradores – Biblioteca Coty Laborde

14:00 hs: Susurradores y susurros: construcción de susurradores – Biblioteca Coty Laborde

15:00 hs: Dibujo y pintura – Biblioteca Mahatma Gandhi

16:00 hs: Dibujo y pintura – Biblioteca Mahatma Gandhi

17:00 hs: Dibujo y pintura – Biblioteca Mahatma Gandhi

18:00 hs: Bordado – Biblioteca Popular Armando Collinet

Auditorio 1:

18:30 hs: Lanzamiento del programa “Memoria Itinerante”

Exposición de la muestra “Los caminos de la Memoria” en el marco de los 50 años del golpe cívico militar.

20:00 hs: Presentación “La comunicación política en disputa” – Victor Taricco, Diego Villanueva y Tomás Aguerre.

Viernes 9 de octubre

SALA DE BIBLIOTECAS Y ESCRITORES OLAVARRIENSES

9:00 hs: Narración + taller de arte – Biblioteca del Otro Lado del Árbol

10:00 hs: Narración + taller de arte – Biblioteca del Otro Lado del Árbol

11:00 hs: Narración + taller de arte – Biblioteca del Otro Lado del Árbol

14:00 hs: Taller de Fanzines Poéticos (libros plegados de bolsillo) – Biblioteca Héctor Amoroso

15:00 hs: Taller lengua de señas – Biblioteca Mahatma Gandhi

16:00 hs: Taller lengua de señas – Biblioteca Mahatma Gandhi

17:00 hs: Charla sobre el ferrocarril – Biblioteca Mahatma Gandhi

PATIO BIBLIOTECAS

14:00 hs: Representación de leyenda a cargo de la Escuela N° 503

14:00 hs: Taller de ciudadanía digital y convivencia de red – Biblioteca Popular Independencia

15:00 hs: Taller de ciudadanía digital y convivencia de red – Biblioteca Popular Independencia

AUDITORIO 1

18:00 hs: Editorial UNICEN presenta a la escritora Valeria Aramburu con su libro “Las alas de Pakita”

20:00 hs: Presentación del escritor Pablo Ramos “Moverse hacia la ternura”

AUDITORIO 2 (sala 5)

17:00 hs: Presentación de “La leyenda del arroyo” y “La leyenda del cerro largo” a cargo del taller de infancias de la Escuela Literaria Municipal “Alfonsina”

18:00 hs: Presentación de “La fuerza de la mujer alemana” a cargo del taller de la Escuela Literaria Municipal “Alfonsina”.

19:00 hs: Taller de letras de canciones coordinado por Guillermo Del Zotto.

Sábado 10 de octubre

SALA DE BIBLIOTECAS Y ESCRITORES OLAVARRIENSES

15:00 hs: Arte para niños/as – Biblioteca Popular Independencia

16:00 hs: Arte para niños/as – Biblioteca Popular Independencia

17:00 hs: Presentación del Taller Alfonsinas – Biblioteca Popular Crucero General Belgrano

18:00 hs: Presentación del taller alfonsina – Biblioteca Popular Crucero General Belgrano

AUDITORIO 1

17:00 hs: Mesa de literatura infantil integrada por Luciana Maistrello con “Un viaje a mundo diverso” y Marcelo Vercelli con “Falucho – Historias infantiles suburbanas”

18:00 hs: Mesa de la memoria, en el marco de los 50 años del golpe civico-militar. Presentación de libros de: Pablo Torres con “El mar vacío” y Jorge Meza con “Desde las sombras del tiempo”

19:00 hs: Presentación del libro “Las musas en casa, historia de nuestros objetos” – Maribel García

20:00 hs: Presentación del escritor César González “Elogio del resentimiento”

AUDITORIO 2 (sala 5)

18:00 hs: Editorial del altillo presenta los libros “La isla de los zombies” y

“Música para bonsáis” de Guillermos Del Zotto.

19:00 hs: Laura Miranda presenta el libro “Laberinto del alma” y un recorrido por sus obras

20:00 hs: Hernán Labate presenta la colección “Una península en llamas”, ambientada en la guerra civil española.

PATIO

Rincones de lectura

Ludoteca

Sector de grabado

Arte literario al paso

16:00 hs: Show de Circo Ancestral

20:30 hs: Música en vivo “Sur.Co”

Domingo 11 de octubre

SALA DE BIBLIOTECAS Y ESCRITORES OLAVARRIENSES

17:00 hs: Presentación del cuento “Hermanos” de Sandra Menguil – Biblioteca Popular Crucero General Belgrano

18:00 hs: Presentación del cuento “Hermanos” de Sandra Menguil – Biblioteca Popular Crucero General Belgrano

AUDITORIO 1

17:30 hs: Libros de Diego, Voces del Cerro – presentación del escritor Diego Javier Rojas y canciones de todos los tiempos.

20:00 hs: Presentación de la escritora Dolores Reyes “La literatura nos salva”

21:00 hs: Charla con el actor y guionista Ariel Staltari

AUDITORIO 2 (sala 5)

17:00 hs: Mesa desarrollo personal y autoayuda integrada por Carla Gorlero con “Doce constelaciones y una que no fue” – Darío Lardapide con “No somos media naranja” y Daniel Fanesi con “Confesiones de un sexólogo”.

19:00 hs: Presentación de la escritora Alejandra Kamiya “Escribir desde el cuerpo”

PATIO

Rincones de lectura

Ludoteca

Sector de grabado

Arte literario al paso

16:00 hs: Taller poemario móvil, escrituras entre el Caparazón y La Tela

18:00 hs: Set de vinilos Juan Fleitas