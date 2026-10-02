Una camioneta se despistó yterminó adentro de un zanjón



Una camioneta Toyota Hilux terminó adentro de un zanjón este viernes tras un despiste ocurrido en las primeras horas de la mañana.



Fue en el cruce de avenida Eva Perón (ex Circunvalación) y calle Necochea.



Según la información recabada, el conductor del vehículo circulaba por la ex Circunvalación en dirección a avenida Del Valle cuando, por causas que se desconocen, dobló hacia la izquierda para tomar la calle Necochea y terminó casi sumergido en el zanjón.

Afortunadamente no hubo personas heridas ni otros vehículos involucrados. El conductor pudo salir del habitáculo por sus propios medios y no requirió atención médica.



Personal policial se hizo presente en el lugar luego del siniestro, pero no encontró a nadie allí. Más tarde se acercó un familiar del dueño de la camioneta para aportar la documentación de la misma.



A las 9 había arribado una grúa para retirar el rodado.

