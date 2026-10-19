Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Mama: concientizar para prevenir

Cada 19 de octubre se conmemora en todo el mundo el Día Mundial de Lucha contra Cáncer de Mama, con el objetivo de visibilizar esta enfermedad y sensibilizar sobre la importancia de la prevención temprana.



En este sentido, desde el lunes 19 y hasta el viernes 30 de octubre se llevarán a cabo controles gratuitos en el Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura”.



En el Box 4 de Ginecología (Av Sarmiento 2669) de 08:30 a 11:00 horas se realizarán controles ginecológicos y se podrán solicitar turnos para mamografías.



Dicha iniciativa se enmarca en la campaña “Que no se nos olvide cuidarnos”, impulsada por el Municipio de Olavarría, a través del Hospital Héctor M. Cura”, Subsecretaría de Atención Primaria de la Salud, Hospital de Oncología, LALCEC Olavarría, Facultad de Ciencias de la Salud y la agrupación Ola Rosa.



La propuesta busca fomentar la detección temprana y facilitar el acceso a controles de rutina, fundamentales para el cuidado de la salud de la mujer. La agenda de Octubre Rosa continuará durante todo el mes con controles en distintos puntos de la ciudad.



Toda la información se encuentra disponible en el micrositio oficial de Octubre Rosa en www.olavarria.gov.ar, que brinda una lectura interactiva y ágil que facilita el acceso a controles, síntomas, factores de riesgo, hábitos saludables, mitos y verdades, videos e instructivos de cómo realizar un autoexamen mamario.