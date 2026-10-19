En el marco de un operativo de prevención, personal de la SubDDI Olavarría recuperó una camioneta Toyota Hilux, color gris, la cual había sido sustraída este año en el partido de Lomas de Zamora, en un hecho caratulado “hurto agravado de automotor”.
Dicho vehículo, al momento de ser interceptado en la vía pública, era conducido por una persona de sexo masculino, la cual poseía solamente documentación del vehículo apócrifa.
Asimismo, la camioneta tenía colocadas patentes correspondientes a otro vehículo de similares características y poseía número de chasis y motor adulterados.
Camioneta robada en Lomas de Zamora apareció en Olavarría
El rodado, una Toyota Hilux, fue recuperado por personal de la SubDDI. Tenía patentes de otro vehículo y su conductor circulaba con documentación apócrifa.
Lunes, 19 de octubre de 2026 a las 11:42
Por Redacción