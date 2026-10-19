Edicto del Juzgado Civil y Comercial Nº2



El Juzgado en lo Civil y Comercial N° 2, Secretaría Unica, del Departamento Judicial de Azul con asiento en la ciudad de Azul, cita y emplaza a Oscar Julio Ramón Figueroa, DNI 4.567.738, y Marcos Edgardo Grasset, DNI 16.730.000 y/o sus herederos para que dentro del término de diez días con más la ampliación legal que corresponda en razón de la distancia conteste la demanda, comparezcan a estar a derecho y a tomar la intervención que le corresponda, bajo apercibimiento de designar Defensor Oficial para que los represente en juicio de prescripción adquisitiva sobre el bien inmueble sito en calle Azurduy Juana N°0121 de la Ciudad de Azul (Arts. 145, 146, 341, 343 y concds. del C.P.C.).-

El presente edicto debe publicarse por 2 días en el Boletín Oficial y en el diario "Noticias de San Isidro" de la Ciudad de San Isidro y diario "Infoeme" de Olavarria.