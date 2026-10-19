Seminario de decoración navideña en la Biblioteca Popular Armando Collinet



La Biblioteca Popular Armando Collinet invita a la comunidad a un seminario especial para dar inicio a la temporada navideña. Se trata de "Deco Navideña", una clase única a cargo de la profesora Claudia Méndez, donde se trabajará con paño y fieltro.



El encuentro se realizará el próximo viernes 13 de noviembre a las 17 horas en la sede de la institución, ubicada en Alsina 2659. La actividad está destinada a personas mayores de 16 años de ambos sexos.



Durante el seminario, los participantes construirán piezas decorativas de fieltro y paño trabajando con bordado y costura a mano, en un proceso fácil e intuitivo que no requiere conocimientos previos de ningún tipo. Al finalizar, se compartirá una merienda casera para cerrar la tarde en un ambiente cálido y distendido.



Cada participante recibirá un kit completo que incluye: 6 piezas de paño (2 circulares, 2 con forma de estrella y 2 con forma de campana), relleno de vellón, hilos para bordar y coser en rojo, amarillo, verde y blanco, agujas, enhebrador, cintas y material decorativo, todo contenido en una bolsa de tela.



El costo del seminario es de $30.000, con una seña de $10.000 para reservar el lugar. Los cupos son limitados.



Para consultas e inscripciones, la comunidad puede comunicarse por WhatsApp al 2284-545589, acercarse personalmente a Alsina 2659, o escribir a través de Instagram (@biblioarmandocollinet), Facebook (Biblioteca Popular Armando Collinet) o al correo electrónico biblioarmandocollinetredes@gmail.com.



