Finalmente habrá clásico olavarriense en los cuartos de final del Torneo Federal

Racing y Estudiantes pondrán en marcha el próximo domingo en el "José Buglione Martinese" una de las series correspondientes a los cuartos de final del Torneo Regional Amateur, según lo confirmado este lunes por el Consejo Federal, y la definición será siete días más tarde en el Parque Carlos Guerrero.

Los chairas accedieron el domingo a esta instancia luego de superar en la Segunda Fase con un global de 7-2 a Argentinos de 25 de Mayo, mientras los bataraces lo hicieron en forma directa por haber terminado primeros en uno de los dos grupos de cuatro equipos cada uno.

Los otros cruces también "salieron" conforme a todas las especulaciones: por el mismo lado de la llave Quilmes arrancará de local el derbi marplatense frente a Deportivo Norte y del otro lado Ferro de Pico recibirá a All Boys de Trenel y Huracán de Ingeniero White empezará en su cancha de césped sintético su mano a mano con Santa Rita de Piedritas.

En semifinales serán locales en el partido de ida los ganadores de los cruces entre Racing - Estudiantes y Ferro de Pico - All Boys de Trenel y la final se definirá en la cancha del equipo que surja de la parte del cuadro que tiene a los dos representantes olavarrienses.