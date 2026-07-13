El fin de semana largo no activó el turismo

El pasado fin de semana largo fue la última jornada importante para el sector turístico antes de que empiecen las vacaciones de invierno en la provincia de Buenos Aires. En este sentido, funcionó como un termómetro para medir los niveles de actividad que va a haber en las próximas semanas. Los resultados no fueron los mejores.

Efectivamente, desde los principales destinos turísticos de la región coinciden en que el nivel de ocupación hotelera fue entre aceptable y flojo. En Tandil, por ejemplo, hablaron de entre el 50 y el 60 por ciento de las plazas de hoteles ocupadas y en el caso de las cabañas las reservas estuvieron entre el 80% y el 85%.

Lo del distrito serrano fue más una excepción que la regla. La tendencia general se pareció más a los números que dejó el fin de semana largo en Mar del Plata. De acuerdo a la Asociación Hotelera Gastronómica (AEHG), la ocupación hotelera rondó el 30% y hubo algunas localidades con un exiguo 25%. La cámara empresaria dio cuatro razones principales para estos niveles de actividad: el derrumbe del poder adquisitivo de la población, el mal clima invernal, la inmediatez de las vacaciones de invierno y el partido de la Selección Argentina del sábado.

En este escenario, el titular de la UTHGRA, Pablo Santin, reconoció que “el balance es flojo”. En diálogo con el medio local Radio Brisas, el dirigente gremial dijo que “los números no acompañan: la ocupación hotelera no superó el 25% y el consumo fue bajo”.

En términos similares se manifestó Víctor Antón, el secretario de Turismo de Tornquist, partido con mucho turismo serrano. “Al día de hoy las reservas son bajas. Para este fin de semana largo, de hecho, se había reservado el 35% de las plazas disponibles, algo lejos de lo que esperamos“, declaró unos días antes del fin de semana.

La Provincia busca revertir la crisis y presentó su oferta turística invernal

En este panorama se hizo la exposición Caminos y Sabores donde la Subsecretaría de Turismo bonaerense lanzó su temporada invernal. Entre las ofertas destacadas se encuentran el avistaje de ballenas en Necochea y Miramar, la nieve de sal en Epecuén, la Ruta del Olivo, en Coronel Dorrego, y el turismo termal.

En el calendario de celebraciones para vacaciones figuran las fiestas del Salame Serrano en Tornquist, de la Naranja de Ombligo en San Pedro y de la Empanada Costera en Tres Arroyos. Además, el Invierno Medieval en Villa Gesell -con caballeros, hadas, brujas y duendes caminando por las playas y bosques de la costa bonaerense-, actividades dedicadas a infancias en La Plata, Avellaneda, Luján, Chascomús y Mar Chiquita, y competencias deportivas en la mayoría de los destinos turísticos, con Monte Corre a la Aventura en Monte Hermoso como propuesta principal.

La oferta turística bonaerense se complementa con promociones y beneficios del Banco Provincia. Según se informó oficialmente, durante todo julio hay en gastronomía, 25% de descuento con tope de 10.000 pesos por semana, por persona; en entretenimiento, 20% de descuento por transacción con tope de 20.000 pesos y hasta 6 cuotas sin interés; en hoteles y alojamientos, 4 y 6 cuotas sin interés; en alquiler de autos, 10% de descuento; en casas de servicio y gomerías adheridas, y en ómnibus de larga distancia, 4 a 6 cuotas sin interés.