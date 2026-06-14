Fin de semana largo: la ocupación ronda el 35%

Hasta hace algunos días había pocas reservas, pero las esperanzas estaban puestas en el clima. Sin embargo, Mar del Plata atraviesa este fin de semana largo por el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes con un movimiento turístico muy por debajo de las expectativas. Apenas los más optimistas lo califican como “moderado”, mientras que la mayoría lo define como “flojo”.

Operadores coincidieron, con preocupación, en que la ciudad no volvió a registrar una llegada masiva, o al menos importante, de visitantes y que las reservas hoteleras se mantuvieron en niveles bajos.

Según la última medición realizada por la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Mar del Plata (AEHG), hasta el viernes las reservas rondaban el 35%. El dato, cabe señalar, corresponde solo a los establecimientos que permanecen abiertos, ya que muchos hoteles se encuentran cerrados durante esta época del año: algunos por su dinámica de trabajo y otros por el escaso movimiento turístico.

El presidente de la AEHG, Hernán Szkrohal, consideró que “podría llegar algo más de gente durante la mañana del sábado”, pero dejó entrever que la ocupación se mantendría dentro de ese nivel, es decir, entre un 35% y un 40% en promedio.