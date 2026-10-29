Los comercios más pequeños seguirán eximidos de la Tasa de Seguridad e Higiene hasta fin de año

Este jueves, la Municipalidad de Olavarría informó que decidió prorrogar la exención del 100% de la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene (TISH) para los contribuyentes de categoría fija. Así, quienes ya contaban con el beneficio durante agosto, septiembre y octubre tampoco tendrán que pagar la tasa en noviembre y diciembre de 2026.

La prórroga fue dispuesta por el intendente Maximiliano Wesner, en el marco de la ordenanza que el Honorable Concejo Deliberante aprobó en julio y que habilita al Ejecutivo a extender el beneficio. Alcanza a todos los contribuyentes inscriptos en la categoría fija.

Según datos oficiales, en Olavarría, el comercio aún no muestra una recuperación. Además, desde la Comuna puntualizaron que "la paralización de la obra pública nacional sigue afectando a la industria del cemento y a la construcción, con impacto directo en el empleo y el consumo de la Ciudad".

Con esta prórroga, el Municipio busca "aliviar la carga de los comerciantes locales y acompañarlos para que puedan sostener su actividad".