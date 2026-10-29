Liga Nacional: volvió Diez y se acerca a los 100 partidos con el “Verdolaga”

La máxima categoría del básquet argentino tuvo acción en el “Socio Fundadores” donde Ferro sumó una nueva derrota y significó el regreso de Alejandro Diez, ausente en varios cotejos por una lesión.

El “Verdolaga” cayó 73 a 61 ante Gimnasia y Esgrima en condición de visitante y sumó su cuarta derrota de la temporada sobre 6 presentaciones.

El duelo que tuvo a los capitalinos siempre en desventaja, significó el regreso de Alejandro Diez, recuperado de su lesión.

El ala-pivot olavarriense jugó 13:35 minutos con 9 puntos y 3 rebotes y se acerca a los 100 partidos con la camiseta de Ferro, quedó a cinco partidos.

Por otro lado, en la Liga Argentina, Marcos Risso completó su segunda presentación con la camiseta de Riachuelo en la derrota por 82 a 64 ante El Ceibo.

En su primer partido de la temporada en condición de visitante, el olavarriense sumó 21:42 minutos con 6 puntos, 5 rebotes y 1 tapa.