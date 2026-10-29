Brutal femicidio en La Madrid: Mató a su pareja de un disparo y se suicidó

Un brutal femicidio seguido de suicidio se produjo este jueves en la localidad bonaerense de General La Madrid.

El hecho ocurrió en horas de la mañana en una casaquinta ubicada en el camino de Louge, entre la avenida Uriburu y la ruta provincial 67.

Los cuerpos fueron localizados por personal policial que acudió a un llamado vecinal.

Las identidades y la carátula de la causa

Uno de los cuerpos corresponde a Elba Ledesma, de 54 años, quien presentaba una herida de arma de fuego.

A los pocos metros fue hallado el cadáver de su pareja, Paulo Wisner (62), quien se quitó la vida con el arma homicida.

Se iniciaron actuaciones por “Femicio seguido de suicidio” con intervención de la Ayudantía Fiscal de La Madrid que depende de la UFI 5 de Azul a cargo de la Dra. Mariela Viceconte

Fuente: Infocielo