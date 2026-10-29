Docentes de Olavarría repudiaron el asesinato de Nancy Godoy y pidieron mejores condiciones laborales

Cientos de docentes de Olavarría se reunieron en la tarde de este jueves para repudiar el asesinato de la maestra correntina Nancy Godoy. El punto de encuentro fue Brown y Belgrano donde se expresaron las posturas respecto del hecho por parte de los distintos gremios que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerenses, quienes impulsaron el acto.

En la previa se repartieron lazos negros que simbolizan luto por el acontecimiento que aún es investigado por la justicia correntina. Luego, los referentes de los gremios Suteba y Sadop, Verónica Danelli, Mariana Dubie y Marcelo Acosta expresaron el repudio por el asesinato, las demoras en la investigación y exigieron justicia y castigo a los responsables. Además, apuntaron por las deficientes condiciones laborales del conjunto de la docencia en todo el territorio nacional e incluso en la provincia de Buenos Aires.

Verónica Danelli señaló que "ningún trabajador o trabajadora se debe sentir desamparado, que era lo que le estaba pasando a esta compañera. Y todos los que estamos acá sabemos que maestro que lucha, enseña, y que no solamente reclamamos por nuestras condiciones de trabajo sino por las condiciones en la que nuestros alumnos aprenden".

Mariana Dubie habló sobre lo que cuesta sostener cada día la asistencia de los estudiantes que solo con vocación se puede sostener. "Pero necesitamos que nos den las garantías de que cuando lleguemos a las instituciones, tengamos las condiciones para poder dar clases".

Luego se habilitó un micrófono abierto por el cual pasaron varios docentes. Una de ellas, integrante de un espacio denominado "Docentes autoconvocados" señaló que "hay violencias que no siempre hacen ruido pero están, existen y atraviesan nuestras escuelas todos los días" y siguió: "Quienes estamos frente a un aula todos los días merecemos vivir y trabajar sin miedo".

Otro maestro, visiblemente emocionado tomó el megáfono y advirtió: "El estado de derecho no puede ser un estado de excepción. No puede ser que sea una casualidad cuando sistemáticamente están rompiendo todas las condiciones como para que nosotros, en cada uno de nuestros puestos de trabajo hagamos lo que mejor podemos".

Finalmente, y tras una moción promovida por Agustín Mestralet y apoyada por los docentes, se gestó una marcha hacia la Plaza Central para hacer más visible el reclamo de justicia.

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