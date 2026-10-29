Lola Sánchez, oro sudamericano y líder del ranking nacional

La tiradora olavarriense sumó un nuevo capítulo destacado a su trayectoria deportiva al conquistar dos medallas de oro en el Campeonato Sudamericano de Tiro, que se desarrolló en las instalaciones del Tiro Federal Argentino de Buenos Aires.

Lola Sánchez se consagró campeona sudamericana en las pruebas por equipos de rifle de aire a 10 metros. Fue en las pruebas por equipos mixtos, junto a Alexis Eberhart, y femeninos, en dupla con Fernanda Russo,

En la prueba mixta, junto a Alexis Eberhardt, Sánchez aportó 246,1 puntos para alcanzar un total de 494,6 y en femenino, sumó 619,6 de los 1860 puntos de su equipo.

Además, Sánchez continúa ubicada en el primer puesto del ranking argentino de su especialidad, por delante de la olímpica Fernanda Russo y Agustina Pomarolli.