Torneo Regional Amateur: Vicente Barberini, afuera por tres partidos

Tras la expulsión en la ida de los Cuartos de Final del Torneo Regional Amateur, Vicente Barberini conoció su sanción y estará fuera de la cancha en la Revancha del “Clásico de la Ciudad” y en caso de avanzar, tampoco podrá estar disponible en los dos duelos de Semifinales del certamen que organiza el Consejo Federal.

En la jornada de este jueves, el Tribunal de Disciplina del Consejo Federal dio a conocer las sanciones correspondientes y confirmó que Vicente Barberini deberá cumplir tres partidos de suspensión.

Según el informe de la cuaterna encabezada por Valentín Pompei, además de una agresión contra un jugador rival durante el transcurso del partido, también tuvo faltas de respeto hacia la autoridad arbitral.

De esta manera, Barberini quedará al margen de la revancha del próximo domingo y en caso de que Racing consiga avanzar, tampoco podrá estar disponible en los dos duelos de Semifinales.