Se viene “Las Guerreritas”, una nueva propuesta de Estudiantes

“Las Guerreritas”, una propuesta reservada para basquetbolistas en formación busca seguir impulsando el crecimiento del básquet femenino del Club Estudiantes.

El lanzamiento de la 1° edición el encuento se realizó el pasado miércoles con la presencia del presidente de la institución, Juan Manuel Falabella; la presidenta de la Subcomisión de Básquet, Dolores Catala; y Ramiro Bou, coordinador del básquet femenino y entrenador quienes compartieron detalles de la organización y destacaron la importancia de generar nuevas oportunidades para las jugadoras que dan sus primeros pasos en la disciplina.

Además del club anfitrión, participarán Ferro de General Pico, la Escuela Municipal de Básquet de Benito Juárez, Alfa y Omega, Club Rivadavia de Necochea y Comercio de Alvear en canchas dispuestas por la organización en el Macrogimnasio y el Maxigimnasio.

“Estamos muy contentos con lo que venimos haciendo. Durante estos casi diez meses participamos en todas las competencias y actividades que estuvieron a nuestro alcance, tratando de darle la misma importancia a todas las categorías. Hoy tenemos un grupo de entre 15 y 16 chicas en Pre-Mini y Mini, y la idea es acompañar su crecimiento y desarrollo. Por eso organizamos este encuentro, pensando en ellas y en todo lo que pueden construir a futuro”, expresó Ramiro Bou, haciendo también un balance desde su arribo a la entidad.

En esa línea, el coordinador del básquet femenino remarcó que la propuesta también tendrá un importante componente social, con la posibilidad de compartir experiencias con jugadoras de otros clubes: “Estamos muy contentos de recibir instituciones de Necochea, General Alvear, General Pico y Benito Juárez. Va a ser un sábado completo de básquet y el domingo tendremos actividad hasta las 13 o 13:30. Queremos que las chicas disfruten, compartan y vivan una experiencia diferente, más allá de lo estrictamente deportivo”, agregó.

Por su parte, Dolores Catala puso el foco en el crecimiento progresivo de la disciplina y en la intención de consolidar un encuentro que pueda repetirse y ampliarse con el paso de los años: “Desde la Subcomisión nos proponemos empezar de a poco, sumar clubes y lograr que la propuesta crezca año a año. El objetivo es que, con el tiempo, podamos tener cada vez más chicas participando del básquet en el Club. Sabemos que es un proceso, pero estamos muy contentos con esta primera edición, especialmente porque vamos a recibir a instituciones de afuera y compartir un lindo fin de semana”.

Juan Manuel Falabella, presidente de Estudiantes, también valoró el presente de la disciplina y la importancia de generar espacios para las jugadoras más pequeñas.

“Venimos de un año excelente para el básquet del Club, con muchos motivos para estar orgullosos, entre ellos la presencia de una jugadora en la Selección Argentina, que también funciona como un ejemplo para las más chicas y demuestra que pueden proyectarse y crecer dentro de este deporte. Este encuentro es una manera muy linda de cerrar el año, darle continuidad al trabajo que se viene realizando y ofrecerles a las más pequeñas un espacio propio para participar, disfrutar y compartir con otras instituciones”, manifestó.

Asimismo, Bou explicó que la organización se lleva adelante de manera conjunta entre los entrenadores y la Subcomisión de Básquet, con el objetivo de coordinar cada detalle de las dos jornadas. “Estamos trabajando en equipo con los profesores que habitualmente desarrollan sus actividades tanto en el Maxi como en el Macro y junto con la Subcomisión en los horarios, las comidas y las actividades, porque vamos a utilizar ambos gimnasios y la inauguración se realizará en el Maxigimnasio”, explicó.

La actividad tendrá como sede principal el Macrogimnasio, mientras que el Maxigimnasio también formará parte de la propuesta y será el escenario de la apertura oficial. La planificación contempla la participación de las delegaciones durante ambas jornadas, con espacios de juego y encuentro para las categorías convocadas.

Finalmente, los protagonistas coincidieron en el deseo de que esta primera edición sea el punto de partida de un evento que pueda consolidarse en el calendario del Club. La intención es que el Encuentro “Las Guerreritas” crezca con el paso del tiempo,

Fuente: prensa CAE