Hockey: Estudiantes jugará la Final de Play-Off en Primera División

Estudiantes festejó en Semifinales de Play-Off de la competencia organizada por la Federación Tandilense de Hockey.

El “Bataraz” venció 5 a 4 a UNCAS en Tandil y avanzó a la definición de los Play-Off de la competencia oficial.

El equipo “albinegro” siempre corrió de atrás en el marcador, pero nunca se rindió y protagonizó una remontada épica y el próximo 8 de noviembre enfrentará a Independiente de Tandil por el título y buscará acceder a la final anual ante MDQ 06, ganador de la etapa regular.

Jordi Brown, en dos oportunidades, Claudio Alcaza, Nicolás Pane y Francisco Zyla fueron los autores de los goles de Estudiantes en una tarde destacada por la forma en que el equipo consiguió su objetivo.

Fuente: prensa CAE