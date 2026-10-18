Provincia acordó con los docentes un aumento salarial del 6%

El gobierno de Axel Kicillof acordó hoy un aumento del 6% con la mayoría de los gremios docentes, por lo que cerró por mayoría la paritaria con esas organizaciones del mismo modo en que lo había hecho con los estatales de la administración central.

De acuerdo a lo que informó el Ejecutivo esta tarde, la ofrecimiento del 6% de aumento -se paga 3% con los sueldos de octubre y 3% con los de noviembre- fue acetado por SUTEBA, SADOP y AMET, que el viernes había recibido la oferta y la pusieron a consideración de sus afiliados.

Sin embargo, la FEB -después de SUTEBA, la organización con más afiliados- recién responderá el martes, ya que ese día realizará la asamblea para votar sobre el proceso de consulta con las bases que se realiza por estas horas. “El resultado es incierto”, dijeron a DIN fuentes del gremio.

Como fuere, todos los docentes recibirán el aumento del 6% -en noviembre y diciembre, cuando se perciben los sueldos de octubre y noviembre- ya que la paritaria cerró por mayoría con la aceptación del resto de las organizaciones.

Como ocurrió con los estatales de la ley 10.430, el acuerdo incluye la posibilidad de reabrir la paritaria en diciembre.

El esquema parece intentar calcar al del año pasado, cuando hubo incremento salarial en octubre y noviembre pero no en diciembre -mes que exige particularmente al Tesoro, porque se paga el SAC- y después llegó un entendimiento enero que contuvo un retroactivo para cubrir el bache de diciembre.

En el caso de los docentes, el entendimiento abarcó puntos no salariales, en relación a la simplificación de los procedimientos administrativos y avance en la implementación del Boletín Digital, el Régimen Académico de Nivel Secundario y la incorporación de licencias parentales, indicó el Ejecutivo.

En tanto, el gobierno dejó para un segundo momento, posiblemente la semana próxima, la convocatoria para los médicos y los judiciales, que junto con los policías -que reciben aumentos por decreto ya que no tienen permitido la negociación gremial- completan la nómina de agentes públicos.

Fuente: Agencia DIB.

