El papa León XIV dijo que retomará las actividades “gradualmente”



El papa León XIV retomó este domingo el ángelus en el Vaticano tras la operación en la que le extirparon el lóbulo inferior derecho del pulmón por un adenocarcinoma.



Durante su pronunciamiento, agradeció a quienes le han deseado lo mejor por rezar por él tras su operación de cáncer y dijo que retomaría el trabajo “gradualmente”. “Quisiera agradecer a todas las personas que han estado rezando por mí durante estos días”, dijo el pontífice de 71 años a una multitud en la plaza de San Pedro.



“Tras haber superado esta fase delicada, como saben, ahora retomaré gradualmente mis actividades”, afirmó el papa, que tenía buen aspecto y hablaba con normalidad.



Miles de fieles recibieron al pontífice con una ovación cuando apareció al mediodía en la ventana de sus aposentos del Palacio Apostólico para impartir la bendición.



El regreso del pontífice coincide con la preparación de su visita apostólica a Uruguay, Argentina y Perú, prevista del 6 al 17 de noviembre. El itinerario incluye 12 vuelos y dos trayectos en helicóptero a grandes altitudes.



El cirujano Stefano Margaritora, director de la unidad de Cirugía Torácica del hospital Gemelli, sostuvo que el estado clínico del papa permite evaluar ese desplazamiento. “Diría que no hay motivos clínicos por los que no se pueda realizar ese viaje”, afirmó al medio Vatican News.



León XIV, de 71 años, recibió el alta el sábado, antes de la estancia hospitalaria de una semana que se había previsto. Al abandonar el Gemelli de Roma, dijo a un reportero en inglés que estaba “mucho mejor”.



La intervención se realizó el martes 13 de octubre, después de que el papa anunciara durante el ángelus de la semana anterior que debía ser operado por un nódulo pulmonar. La cirugía confirmó el diagnóstico de adenocarcinoma, el tipo más común de cáncer de pulmón.



Margaritora calificó las condiciones clínicas del pontífice como “absolutamente satisfactorias”. El médico atribuyó la evolución a la actitud del papa durante los días posteriores a la operación: “El Santo Padre ha puesto el corazón y el alma en su recuperación”.

