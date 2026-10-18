Seibel: “Sin duda que es una camada fuerte”

Una nueva estrella se suma al exitoso proyecto de selecciones de la Liga de Fútbol de Olavarría. Esta vez fue la categoría Sub 13 la que celebró la conquista del título provincial, un logro que representa mucho más que una vuelta olímpica para un proceso que lleva varios años de trabajo sostenido y que tiene a Dardo Seibel como uno de sus principales impulsores.

Todavía con el cansancio de una jornada intensa, pero con la satisfacción por el objetivo alcanzado, Seibel analizó la campaña del equipo y, especialmente, puso el foco en el trabajo colectivo que sostiene a las selecciones juveniles de Olavarría.

“Sin duda que la cabeza a veces te traiciona y estás pensando mal en el resultado y en el título, pero nosotros en estas cuestiones somos bastante sensatos y, cuando trabajás con jóvenes y con niños, estás más pensando en el proceso de formación que en otra cuestión”, explicó.

En ese sentido, remarcó que el propósito central es generar oportunidades para los futbolistas y ofrecerles una plataforma que les permita seguir creciendo. “Creo que va por ese lado principalmente, en donde el proyecto es tan abarcativo”, agregó.

Al analizar el formato de competencia, Seibel planteó su desacuerdo con los sistemas de eliminación directa para equipos que se preparan durante buena parte del año.

Más allá de las dificultades que presenta la competencia, el entrenador destacó la respuesta de los integrantes de la camada campeona, tanto dentro como fuera de la cancha.

“Estos chicos realmente, desde el momento que iniciamos, actúan como adultos, aún con 13 años. Tuvieron esa posibilidad de demostrar madurez dentro de un partido bravo como fue el del miércoles o el de Tres Arroyos, de visitante. El comportamiento fue excelente, sin duda que es una camada fuerte”, valoró.

También comparó al grupo actual con la generación 2012, a la que consideró muy destacada. “Las comparaciones son odiosas, pero digo que la 2012 era muy buena y quizás tenía hasta más coraje que esta. Esta camada, en los partidos que fuimos jugando, logró cierta química que a veces aparece cuando jugás encuentros duros y te conduce al resultado exitoso”, analizó.

Una de las premisas que Seibel y su equipo se plantearon al poner en marcha el proceso fue conseguir que los chicos tuvieran las mismas ganas de integrar la Selección que de representar a sus escuelas en los Juegos Bonaerenses.

Con el paso del tiempo, ese objetivo parece haberse cumplido. “Se pudo lograr y creo que con creces. Nos está sucediendo que los chicos tienen ganas de estar en la Selección”, afirmó.

Para el entrenador, esa motivación también genera una competencia interna positiva y eleva las expectativas de quienes aspiran a formar parte de los planteles.

“Cuando hay este tipo de logros, más de uno debe maldecir no haber estado, pero eso es bueno porque también levanta la vara. Nos sucedió el fin de semana en el torneo de Loma Negra, donde nos presentamos con los dos Sub12 y no quería faltar nadie: todos querían jugar”, contó.

Otro de los aspectos que destacó fue el acompañamiento de las familias, un factor que considera fundamental para el crecimiento del proyecto.

“Lo más notorio es la participación de la familia, como pasó en Tandil. Acompaña, apoya, colabora y estimula, y lo hace de manera sana. No solamente cuando vamos a una final”, remarcó.

Con el título provincial ya conseguido, el próximo objetivo será afrontar la etapa regional. Una nueva instancia que representa un estímulo para los futbolistas, el cuerpo técnico y las familias que acompañan cada paso.

“Es un estímulo más, no solamente para nosotros, sino para los jugadores, ni hablar, y para las familias también. Hay que ir por todo y lo venimos manifestando desde el primer cruce con Tres Arroyos”, aseguró Seibel.

En distintos momentos del proceso, los cambios en la conducción de la Liga de Fútbol de Olavarría generaron interrogantes sobre la continuidad de la iniciativa. Sin embargo, la nueva consagración volvió a poner en primer plano un trabajo que, para Seibel, debe sostenerse y profundizarse.

“Es uno de los mejores proyectos del deporte formativo de Olavarría. Y no porque esté involucrado. Cuando uno tiene una movilización de tanta cantidad de chicos, cuando muchos de los que están afuera quieren estar y, a su vez, tenés la posibilidad de entrenar aunque sea un día en la semana, desarrollar un trabajo de ocho o nueve meses y después competir y, si tenés la suerte, ganar un título, creo que no hay dudas de eso”, afirmó.

El entrenador también reconoció que pueden existir diferencias de criterio, pero defendió la transparencia con la que se lleva adelante la propuesta y el vínculo con las instituciones.

“Puede suceder que alguien no esté de acuerdo con determinadas situaciones y lo puede expresar, como pasó en los años anteriores y también este año. Pero siempre fuimos honestos con todos”, aseguró.

“Valoramos lo de los clubes en la formación y en la cesión de los jugadores, así como los espacios de entrenamiento. Creo que todos están convencidos de que el proyecto es serio”, concluyó.



