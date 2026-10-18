Tras las postergaciones debido a las condiciones climáticas, el festival cervecero Prost! tiene nueva fecha de realización confirmada: será el sábado 24 y domingo 25 de octubre, en el parque Helios Eseverri.



El evento permitirá disfrutar de la mejor cerveza y bebidas artesanales de la ciudad, con la compañía de bandas y DJs en vivo, además de presentaciones de danzas típicas alemanas. Cuenta con el acompañamiento del Municipio de Olavarría.



En la jornada del sábado la propuesta iniciará a las 16 y se prolongará hasta la una de la madrugada. El domingo, continuará a partir del mediodía y se extenderá hasta la medianoche.



Se trata de otra propuesta que tiene por objetivo no sólo brindar a la comunidad local y visitantes de la región una alternativa pensada para el disfrute y la diversión, sino también generar posibilidades y movimiento económico a partir de un espacio para que emprendedores cerveceros y gastronómicos locales puedan mostrar sus producciones.

