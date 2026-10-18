Racing va por su clasificación a Cuartos de Final

En el Buglione Martinese, Racing recibirá este domingo a Argentinos de 25 de Mayo en la revancha de la primera llave de Play-Off de la competencia que otorga ascenso al Torneo Federal A y es organizada por el Consejo Federal.

El “Chaira” será anfitrión de Argentinos en la tarde del domingo y desde las 17:30 intentará sellar su clasificación a los Cuartos de Final.

Tras ganar 2 a 1 en el partido de ida, los dirigidos por Carlos Tavare buscarán hacer valer la ventaja para seguir avanzando en el certamen nacional. El encuentro será dirigido por una terna arbitral de Tandil, encabezada por Mauro Echarren como juez principal.

Con ese resultado, un triunfo o un empate le asegurarán al equipo de la estrellita el boleto a los cuartos de final. Si pierde por un gol de diferencia, la clasificación se definirá mediante tiros desde el punto penal, mientras que una derrota por dos o más tantos lo dejará eliminado de la competencia.

En cuanto al equipo, Carlos Tavare deberá realizar al menos una modificación obligada respecto del primer encuentro ya que Pablo Mujica fue expulsado en 25 de Mayo.

Además, la Comisión Directiva de la “Estrellita” lanzó una iniciativa para que las madres socias que tengan hijos o hijas practicando alguna disciplina en la institución puedan disfrutar de la revancha ante Argentinos de 25 de Mayo, con entrada gratuita como forma de celebrar el “Día de la Madre”.