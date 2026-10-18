Los resultados de Veteranos: arrancó el Torneo Clausura

La Liga de Fútbol Sénior finalmente logró dar comienzo al segundo torneo del año en sus tres categorías.
Diferentes canchas fueron escenario del comienzo de un nuevo torneo para los Veteranos que, tras varias postergaciones, ya juegan el certamen con el que despedirán el 2026.
La cancha de Ferrosur fue el escenario elegido para la inauguración de los torneos Miguel Ángel "Pipi" Terminiello para la Categoría +50 y Néstor "Peleco" Arena para la Categoría +55. Ambos homenajeados estuvieron presentes en el círculo central y formaron parte del puntapié inicial,
Los resultados:
+42
Zona A
Mariano Moreno 2 (Islas -2-) – 1 (Guardia) Sierra Chica A
San Martín 3 (Echeverría, Lezcano, Schroh) – 1 (Arenal) Santa Luisa
El Provincial 1 (Cejas) – 1 (Viera) Hinojo
Zona B
Ferro Sénior 1 (Cavallieri) – 0 Bloquera El Rulo
Tercer Tiempo 1 (Córdoba) – 0 Sociedad de Fomento 10 de Junio
Zona C
Sociedad de Fomento Mariano Moreno 2 (García -2-) – 1 (Beltrán) Villa Aurora
Loma Negra 2 (Landoni, Montero) – 2 (Álvarez, Saavedra) Santa Catalina
Deportivo Fran (Ponce) – 2 (Alderete, Veloscan) Deportivo Giovanni
Zona D
Lo Viejo Funciona 2 (Clark, Torres) – 3 (Córdoba, Díaz, Sveruga) Molino Viejo
La Candela 0 – 1 (Izarra) La Amistad
Villa Magdalena 2 (Dolezor, Sobarzo) – 2 (Averasturi, Isaza) Sierra Chica B
Deportivo Olavarria 3 (Asemia -2-, Kierda) – 1 (Pérez) Santa Agueda
+50
Zona A
Mercado Katrina 3 (Clark, Lima, Pender) – 0 Loma Negra
Carboneros 2 (Dentaro -2-) - 2 (Carrica, Kysilka) Sierra Chica
El Fortín 2 (Galván, D´Onofrio) – 3 (Alaniz, Herrera, Márquez) Peña de Boca
Zona B
La Candela 0 – 1 (Lallana) Los Tigres
Truck Vial 4 (Miño, Silva -2-, Vaccaro) – 0 Embajadores Sénior
Libre: Los Robles
+55
Zona A
Sociedad de Fomento 4 de Octubre 3 (Dimartino, Nahuelan, Teves) - 3 (Alcorta, Cannataro, Salguero) Viajantes
Truck Vial 4 (Ferreyra -2-, Blanco, Álvarez) - 1 (Azatto) La Tradición
Libre: Mariano Moreno
Zona B
Defensores de Hinojo 0 – 0 Pueblo Nuevo
Espigas 5 (Mourlas -4-, Silva -1-) - 2 (Paredes, Merlos) Independiente de Loma Negra
Libre: Carboneros
Zona C
El Fortín 0 – 0 Veteranos Continentales
Agrupación Malvinas 2 (Cucaresse, Daher) – 0 La Candela
Libre: Ferro