Los resultados de Veteranos: arrancó el Torneo Clausura

La Liga de Fútbol Sénior finalmente logró dar comienzo al segundo torneo del año en sus tres categorías.

Diferentes canchas fueron escenario del comienzo de un nuevo torneo para los Veteranos que, tras varias postergaciones, ya juegan el certamen con el que despedirán el 2026.

La cancha de Ferrosur fue el escenario elegido para la inauguración de los torneos Miguel Ángel "Pipi" Terminiello para la Categoría +50 y Néstor "Peleco" Arena para la Categoría +55. Ambos homenajeados estuvieron presentes en el círculo central y formaron parte del puntapié inicial,

Los resultados:

+42

Zona A

Mariano Moreno 2 (Islas -2-) – 1 (Guardia) Sierra Chica A

San Martín 3 (Echeverría, Lezcano, Schroh) – 1 (Arenal) Santa Luisa

El Provincial 1 (Cejas) – 1 (Viera) Hinojo

Zona B

Ferro Sénior 1 (Cavallieri) – 0 Bloquera El Rulo

Tercer Tiempo 1 (Córdoba) – 0 Sociedad de Fomento 10 de Junio

Zona C

Sociedad de Fomento Mariano Moreno 2 (García -2-) – 1 (Beltrán) Villa Aurora

Loma Negra 2 (Landoni, Montero) – 2 (Álvarez, Saavedra) Santa Catalina

Deportivo Fran (Ponce) – 2 (Alderete, Veloscan) Deportivo Giovanni

Zona D

Lo Viejo Funciona 2 (Clark, Torres) – 3 (Córdoba, Díaz, Sveruga) Molino Viejo

La Candela 0 – 1 (Izarra) La Amistad

Villa Magdalena 2 (Dolezor, Sobarzo) – 2 (Averasturi, Isaza) Sierra Chica B

Deportivo Olavarria 3 (Asemia -2-, Kierda) – 1 (Pérez) Santa Agueda

+50

Zona A

Mercado Katrina 3 (Clark, Lima, Pender) – 0 Loma Negra

Carboneros 2 (Dentaro -2-) - 2 (Carrica, Kysilka) Sierra Chica

El Fortín 2 (Galván, D´Onofrio) – 3 (Alaniz, Herrera, Márquez) Peña de Boca

Zona B

La Candela 0 – 1 (Lallana) Los Tigres

Truck Vial 4 (Miño, Silva -2-, Vaccaro) – 0 Embajadores Sénior

Libre: Los Robles

+55

Zona A

Sociedad de Fomento 4 de Octubre 3 (Dimartino, Nahuelan, Teves) - 3 (Alcorta, Cannataro, Salguero) Viajantes

Truck Vial 4 (Ferreyra -2-, Blanco, Álvarez) - 1 (Azatto) La Tradición

Libre: Mariano Moreno

Zona B

Defensores de Hinojo 0 – 0 Pueblo Nuevo

Espigas 5 (Mourlas -4-, Silva -1-) - 2 (Paredes, Merlos) Independiente de Loma Negra

Libre: Carboneros

Zona C

El Fortín 0 – 0 Veteranos Continentales

Agrupación Malvinas 2 (Cucaresse, Daher) – 0 La Candela

Libre: Ferro