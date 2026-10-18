Las ventas por el Día de la Madre cayeron un 1,4% interanual

Las ventas de los comercios minoristas pymes durante el Día de la Madre 2026 registraron una caída del 1,4% interanual, medidas a precios constantes. El resultado confirmó la continuidad de un escenario de consumo restringido, marcado por presupuestos familiares ajustados y decisiones de compra cautelosas.

Con este nuevo descenso, se acumularon cinco caídas interanuales consecutivas para la misma celebración. En ese contexto, los descuentos, las promociones y las alternativas de financiación en cuotas funcionaron como herramientas indispensables para atenuar la retracción, aunque no lograron modificar la tendencia general de la demanda.

El ticket promedio se ubicó en $63.197, en un contexto en el que los consumidores priorizaron artículos de menor valor unitario y evitaron gastos de mayor magnitud. De esta manera, las estrategias comerciales permitieron sostener parte de la actividad y generar liquidez, pero sin impulsar un cambio significativo en los hábitos de consumo.



El relevamiento también reflejó una incidencia limitada de la festividad en el movimiento comercial del mes. El 39,9% de los establecimientos consultados consideró que el impacto fue moderado, mientras que el 31,7% señaló que la fecha aportó ventas, aunque sin cambiar el panorama general.

Por su parte, el 19,3% manifestó que el Día de la Madre no generó impacto en su actividad y apenas el 9% lo definió como un factor clave para impulsar las ventas mensuales. Los datos muestran que la celebración representó un alivio temporal para una parte del sector, pero no alcanzó para revertir las dificultades que atraviesa el consumo.

En cuanto a las expectativas previas, el 51,3% de los comercios indicó que los resultados estuvieron en línea con lo esperado. Sin embargo, el 32,5% registró ventas inferiores a sus previsiones: un 29,4% las calificó como peores y un 3,1% como mucho peores.

En el extremo opuesto, el 16,2% de los establecimientos superó sus estimaciones iniciales. Dentro de ese grupo, el 15,2% consideró que las ventas fueron mejores de lo previsto y el 1% señaló que fueron mucho mejores.

La distribución de las respuestas evidencia un desempeño mayormente acorde con las proyecciones, aunque con una proporción de comercios que vendió por debajo de lo esperado superior a la de aquellos que lograron superar sus objetivos.



El monto promedio por operación presentó diferencias entre las actividades relevadas. Cosméticos y perfumería encabezó el listado, con un ticket promedio de $88.000, seguido por electrodomésticos, artefactos para el hogar y equipos de audio y video, con $72.581.

En tercer lugar se ubicó calzado y marroquinería, con un promedio de $67.332 por operación. Los tres rubros superaron la media general de $63.197.

Por debajo de ese valor quedaron equipos periféricos, accesorios y celulares, con $60.089; indumentaria, con $55.416; y librería, que registró el menor ticket promedio, con $37.638.

