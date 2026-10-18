“Trabajamos con un concepto amplio de patrimonio”

En la última sesión del Concejo Deliberante se aprobó la ordenanza 5958/26 que establece un marco legal para la protección y preservación del patrimonio cultural histórico, arquitectónico, urbanístico, paisajístico y natural del Partido de Olavarría.

“Es una ordenanza muy esperada” planteó la concejal Telma Cazot (Unión por la Patria) en relación a la expectativa de vastos sectores de la comunidad que consideran necesario trabajar para conservar, y difundir la existencia, del patrimonio.

En diálogo con este medio la edil recordó que durante la gestión Galli se había avanzado con la redacción de una norma sobre el tema pero que finalmente se dio marcha atrás. Una de las razones que frenaron la implementación fue el inicio de acciones legales por parte de una familia olavarriense que no estuvo de acuerdo con la inclusión de su propiedad en el listado de bienes protegidos y pretendía venderla.

En ese punto Cazot explicó que la ordenanza que ahora espera ser reglamentada y promulgada por el intendente pone más énfasis en los edificios públicos que en los privados (aunque hay varios de ellos que sí fueron incluidos) a la espera de que la Comisión Asesora que se creará pueda sumar otras edificaciones privadas con el consenso y la anuencia de sus propietarios.

Agregó que trabajó junto a María Luz Endere, Arqueóloga y Abogada, que a su vez dirige la Cátedra Unesco de Patrimonio Arqueológico de la Universidad Nacional del Centro. “Creo que es la que más sabe sobre la temática, inclusive se dedica a estudiar legislación para otros países”, apuntó. También rescató el aporte del arquitecto Mario Arabito que se sumó a las reuniones con concejales.

“Una de las recomendaciones que me hizo ella fue trabajar preponderantemente sobre los bienes públicos y dejar los privados para una segunda etapa”, reveló.

“Hicimos una ordenanza que además de lo básico que tenía la otra, le agregamos diferentes grados de protección sobre los bienes”, detalló Cazot.

La legisladora indicó que la Comisión Asesora determinará qué bienes son importantes y cuáles serán los aspectos a tener en cuenta para preservar.

“El grado de protección podrá ser total o parcial o de algún aspecto puntual, como una columna, una fachada o un detalle. Alguien puede decir ‘mi casa se está viniendo abajo, necesito remodelarla’”, especificó.

“En la etapa que se abrirá luego de la reglamentación de la ordenanza, la Dirección de Patrimonio trabajará con la Comisión Asesora para determinar qué bienes privados sería importante declarar como patrimonio y trabajar en esa dirección con los dueños”, precisó.

“Está previsto en la ordenanza la posibilidad de celebrar convenios con los privados. Es importante que se les informe de qué se trata, porque si no se crea toda una fantasía alrededor de que no podrá disponer de su propiedad”, advirtió.

La concejal explicó que esta ordenanza se complementa con otras anteriores, de 1998 y del 2006, donde ya se habían incluido varios edificios de la planta urbana de Olavarría, como el que fue del Banco de la Edificadora o el Hogar de Niñas, por citar algunos.

Telma Cazot explicó que se trabajará en la creación de un registro con todos los bienes a proteger que luego se hará público.

“Lo que tiene de interesante la ordenanza es que incorpora un concepto de patrimonio más amplio. La primera idea que se nos viene a la cabeza es que el patrimonio tiene que ver con lo arquitectónico. Y en la actualidad, la definición que propone la Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) es que comprende no solamente los bienes materiales, sino también los inmateriales”.

La concejal detalló que eso implica que se podrían declarar como bienes patrimoniales a las fiestas populares de las distintas colonias, como la Kreppelfest, o la de Reyes Magos, con el objeto de evitar que se pierdan y colaborar con que perduren en el tiempo como una marca distintiva de nuestra región.

“Ahora hay mucho para trabajar”

Telma Cazot se mostró entusiasmada con la aprobación de esta ordenanza y el impulso que, necesariamente, deberán darle todos aquellos que se sumen a la Comisión Asesora.

Aclaró que la Dirección de Patrimonio será el área encargada de la aplicación de la norma y que la idea también es sumar al sector de Turismo, para que la difusión, el conocimiento de “lo nuestro” y su protección vayan de la mano.

“Una cosa que incorporamos al listado de bienes protegidos es el sector de la calle Junín entre Bolívar y Belgrano que aún está empedrada, como así también las argollas para atar los caballos que se pueden ver en distintas cuadras del centro”, agregó.

“Ahora hay muchísimo, muchísimo para trabajar. Se podrían impulsar actividades que sirvan para conocer lo que tenemos, como el caso del Cementerio Municipal que es otro sector de la Ciudad que tiene mucho para cuidar y proteger”, marcó.

Sobre la conformación de la llamada Comisión Asesora, Cazot consideró que hay mucha gente interesada en la temática.

La norma aprobada dispone que sea integrada por 1 funcionario del Departamento Ejecutivo, 1 representante de la Autoridad de Aplicación, 1 representante de cada Bloque Político del Honorable Concejo Deliberante, 1 Asesor legal dependiente de la Dirección de Asuntos Legales de la Municipalidad de Olavarría, historiadores, antropólogos sociales, geógrafos, paisajistas, museólogos, gestores culturales, conservadores u otras profesiones con experticia en temas de patrimonio y también integrantes temporarios cuando por la temática que deba tratarse sea necesario contar con opiniones especializadas.

“Nosotros tenemos el deber de legislar, de dar las herramientas para que los que tienen tantas ideas puedan ponerlas en práctica”, dijo Cazot y reconoció que para que la ordenanza “funcione” se necesitará un gran compromiso de distintos actores de la comunidad de Olavarría y sus localidades.



El listado de los bienes a preservar

Biblioteca 1° de Mayo, Fideería "La Bella Italia", Banco de la Edificadora de Olavarría Estación Ferrocarril Roca, Teatro Municipal, Casa Manuel Vázquez, Club Atlético Estudiantes, Palacio Belgrano, Casa Singla, Escuela N° 14 Remedios Escalada de San Martín Sierras Bayas, Iglesia Cristo Rey, Iglesia San José, Almacén Estación Mapis Almacén "La Irene" (Iturregui), Escuela Normal "José Manuel Estrada", Calera La Libertadora, Círculo Médico Olavarría.



Palacio San Martín, Capilla Santa Lucía (Sierra Chica), Casa Gregorini, Casa Dr. Italiani, Iglesia de Hinojo, Biblioteca Sarmiento, Biblioteca Popular Armando Collinet, Banco de la Edificadora de Olavarría, Casa Arouxet, Casa Arroyo, Casa Guitarte, Casa Mattaini, Casa Cabado, Molino “La Clara”,Escuela N° 10 Recalde, La obra Zichieri, Capilla Santa Elena, Loma Negra, Terminal de Ómnibus de Olavarría.



Iglesia San Francisco de Asís, Confitería del Balneario Colonia San Miguel, El Triunfo y Lahida, Colegio Nacional, Estaciones de FFCC del Partido de Olavarría, Puente Leandro N Alem, Establecimiento Rural La Toloseña, Sitio y Espacio de la Memoria Monte Peloni, Sierras Bayas, Cantera Piatti, Calera Lettieri, Calera Anizan (1888), Calera Spinetto, Santa Rita Hornos Sauro, Hornos Morglia, Hornos Toffoletti, Sierras Bayas (Paraje Boca Sierra (Casas de Dolomita y Primera Escuela 1889).



Monumento a los descendientes Checoslovacos (1979), Casa Bardi (La Teresa) Hinojo, Casa Iriart (Frente Unidad N° 2), Casa Margarita Poli Gregorini (Museo de la Piedra), Parque La Hormiga y Obrador, Iglesia San Miguel Arcángel de Colonia Nievas, Iglesia San Miguel de Colonia San Miguel, Casa Fassina, Almacén La Sin Nombre, Cochería del Pueblo Hotel Lahargou, Casa Sallies.



