Fútbol Local: empate en el “Enrique De la Quintana”

La competencia oficial organizada por la Liga de Fútbol de Olavarría sigue con la disputa de la 10° fecha y completó otro partido que terminó en empate.

Espigas e Hinojo empataron 1 a 1 en el “Enrique De la Quintana” en la continuidad del certamen de Primera División.

Juan Ignacio Falabella marcó para el elenco chacarero que fue anfitrión en el estadio del “Albiverde”, mientras que, para el hinojense, el gol fue obra de Gerónimo García.

La programación:

Domingo

20:00 hs.: Estudiantes vs. Embajadores

Martes

20:00 hs.: Ferro vs. Racing

20:30 hs.: Colonias y Cerros vs. Loma Negra -en Embajadores-