Golf: con mucha presencia se completó un Medal Play 18 hoyos

El campo de golf de Club Atlético Estudiantes recibió a un importante número de jugadores y jugadoras en un nuevo Medal Play 18 hoyos reservado para 6 categorías.

En la categoría Scratch, que define al ganador del torneo por cantidad de golpes sin aplicación de hándicap, Martiniano Díaz Oviedo se quedó con el primer puesto con 67 golpes gross, para encabezar la clasificación general. Alberto Duarte, con 72 golpes, y Leonardo Gelso, con 75, completaron los primeros lugares de la categoría.

La competencia también tuvo una nutrida participación en las divisiones por hándicap. En la categoría de 0 a 9, Díaz Oviedo volvió a destacarse y se adjudicó el primer puesto con 66 golpes netos, seguido por Arnaldo Bintana y Leonardo Gelso, ambos con 68. En el segmento de 10 a 16, José González se impuso con una tarjeta de 62 golpes, mientras que Uma Springer y Martín Lagleyze finalizaron con 68.

Por su parte, en la categoría de 17 a 24, José Lamas obtuvo el primer lugar con 68 golpes, la misma cantidad que registró Javier Gómez Cataldi, quien quedó segundo. Fabián Palacios completó el podio con 69. En la división de 25 al máximo, Felipe Adrogué se quedó con la victoria con 63 golpes, escoltado por Maximiliano Musumeci, con 66, y Fabián Bahl, con 68. Entre los premios especiales, Arnaldo Bintana se llevó el Approach del hoyo 5.

Más allá de los resultados deportivos, el torneo tuvo un cierre a la altura de la convocatoria. La premiación se realizó en el restaurante del golf, Hoyo 19, donde los participantes disfrutaron previamente de un destacado espectáculo de magia. Luego se llevó adelante la entrega de premios y se realizaron sorteos de distintos artículos entre todos los inscriptos, en un encuentro que permitió compartir y celebrar otra gran jornada en el club.

Uno de los momentos especiales de la noche fue el reconocimiento al equipo de Estudiantes que el pasado fin de semana consiguió el ascenso a la Sexta Categoría del Interclubes, disputado en Córdoba. Los presentes acompañaron con un aplauso a los representantes albinegros, en reconocimiento a un logro importante para el golf de la institución.

La actividad continuará el próximo fin de semana con una de las citas destacadas del calendario interno: el Campeonato del Club Fourball por Golpes, Memorial “Mario Gelso”, que se disputará durante ambas jornadas. Una nueva oportunidad para que el campo albinegro vuelva a reunir a sus jugadores en torno a la competencia y a la tradición golfística de Estudiantes.

Fuente: prensa CAE