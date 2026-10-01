Prorrogaron el el Plan de Facilidades de Pago hasta el 31 de octubre

El Municipio informó que se prorrogó hasta el 31 de octubre de 2026 el Plan de Facilidades de Pago, que ofrece importantes descuentos en los intereses de todas las tasas y tributos municipales.



La medida, que se dispuso por decreto del Intendente Maximiliano Wesner, mantiene las mismas condiciones del régimen vigente desde el 3 de agosto y alcanzará a las deudas vencidas hasta el 30 de junio de 2026.



Desde la Secretaría de Economía y Hacienda destacaron que durante los últimos meses, como consecuencia de la medida, un gran número de contribuyentes se acercaron a la Dirección de Fiscalización Tributaria para regularizar sus obligaciones.



“Esto demuestra la necesidad de la medida y la voluntad de cumplimiento de los vecinos y de las PyMEs locales. A la vez, siguen presentes las circunstancias económicas que motivaron el lanzamiento del régimen. Por eso, se decidió extender el plazo para que quienes todavía no pudieron adherir puedan hacerlo en las mismas condiciones”, detallaron.



Los descuentos sobre los intereses varían según la forma de pago. Mediante el pago único, la quita es del 100% de los intereses para deudas hasta el 31 de diciembre de 2025, y del 70% para deudas del año en curso.



En cuotas, en dos, la quita del 60%, entre 3 y 8 cuotas del 50%, de 9 a 12, el descuento es del 40% y de 13 a 24 cuotas, la quita es del 30%.



Los vecinos pueden adherirse de manera online a través de MiOlava, mientras que para hacerlo de forma presencial podrán acercarse a la Dirección de Fiscalización Tributaria, en el Palacio San Martín.

