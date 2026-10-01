Pueblo Nuevo y El Fortín festejaron fuera de casa

En la noche de este miércoles se completaron dos encuentros pendientes del Torneo de Primera División que organiza la Asociación de Básquet de Olavarría (ABO), con triunfos visitantes para Pueblo Nuevo y El Fortín.

En el Maxigimnasio del Parque Carlos Guerrero, Pueblo Nuevo derrotó a Estudiantes por 80 a 70. Nicolás Lorenzo fue la gran figura ofensiva del encuentro y terminó como máximo anotador con 30 puntos. En el local, Luca Marín se destacó con 13 unidades.

Por su parte, El Fortín se impuso ante Chacarita de Azul por 80 a 75 en condición de visitante. Yae Encinas encabezó la ofensiva del conjunto azuleño y fue el goleador del partido con 27 puntos, mientras que Tomás Baffo se destacó en el elenco fortinero con 22 unidades.

Con estos resultados, ambos equipos sumaron una nueva victoria en el certamen, que continúa desarrollando su calendario.

La próxima presentación de Pueblo Nuevo será el domingo 4, cuando reciba a Sport Club Trinitarios desde las 21.

