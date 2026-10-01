Graduados de la Facultad de Ciencias Sociales recibirán sus títulos



En la sede del Complejo Universitario de Olavarría, avenida Del Valle 5737, se llevará a cabo el próximo viernes 2 de octubre desde las 18 hs. el acto por la 171ª Colación de Grados -Primera Parte- de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires sede Olavarría.



En la oportunidad, recibirán sus diplomas graduados y graduadas de carreras de grado y postgrado de la Facultad de Ciencias Sociales.



Los y las graduados/as que recibirán su título de FACSO son:

-Licenciatura en Antropología orientación Social: Julieta Tol-Iyú De Luca, Diego Diomedi, Brisa Tejeda y Camila Aylén Newbery.

-Licenciatura en Comunicación Social: Gonzalo Cabri y Milagros Belén Pianciola Bartol.

-Licenciatura en Comunicación Social con orientación en Comunicación Institucional: Melina Gisel Escobedo.

-Licenciatura en Comunicación Social con orientación en Comunicación Mediática: Sebastián Antonio Aguirre y Belén Anahí Cardozo Campo.

-Licenciatura en Psicopedagogía: Pamela Alegre, María Araceli Ané Turrina, Andrea Arizaga, Sandra Elizabeth Arzamendia, Anabella Monserrat Barrionuevo, Dina Biagioli, Camila Solange Bozzo, María Carla Cadona, Patricia Elizabeth Cancina, Lucía Patricia Cardozo, Claudia Beatríz Carrasco, María Fátima Catala, Daiana Belén Ciancio, Mariela Gisele Colo Abelando, Antonela Curti, María Laura De Pian, María Luz Errobidat, Paola Esther Estrabeu, Daiana Karina Giordano, Hernán Góngora, Florencia González, Aldana Ethel Grinstein, Anahí Kerner, Melisa Florencia Koreikis, Pamela Edith López, María Milagros Marinaro, Valeria Evangelina Novoa, Martina Occhi, María Inés Pardo, Romina Magalí Parra, Alexandra Ayelén Peralta, María Laura Picazo, Mariana Pozo, Mariela Patricia Rissi, Ana Laura Romero, Aylén Abigail Setzes Rost, Daiana Silva, Melisa Tripicchio, María Julieta Vega, María Antonela Vogel y Carina Soledad Yurquina.

-Licenciatura en Relaciones Laborales: Santiago Emilio Andía, Pablo Javier García y Estefanía Daniela Recofsky.

-Periodismo: Luciano D’Angelo, Evangelina Dieguez, Martín Gerard, Mateo Stagnoli y Aylén Yaquemet.



Asimismo, recibirá su título de postgrado la Magíster en Antropología Social Marina Andrea Schucky.