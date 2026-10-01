Capacitación sobre prevención y concientización de la ludopatía



El Foro Olavarría - Frente Renovador brindará una capacitación sobre la prevención y la concientización de la ludopatía. La actividad se desarrollará mañana viernes 2 de octubre, a las 18 horas, en la Casa Eduardo “Chino” Correa, Belgrano 3222.



Será vía streaming a cargo del equipo del Programa que impulsa el Instituto de Políticas Públicas de Grooming de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires.



Al respecto, Eva Cura, referente de MujeresFR y del Foro Olavarría – Frente Renovador, señaló: “Es importante generar estos espacios de información y concientización para poder reconocer las señales de alerta y hablar de una problemática que está afectando a personas y su entorno. Buscamos crear una Red en donde la prevención y el acceso a herramientas concretas son fundamentales para poder actuar a tiempo”.



A esto, Cura agregó que “el juego también tiene límites” y que “promover prácticas responsables constituye una herramienta de cuidado y bienestar, tanto a nivel personal como familiar y social”.



La propuesta busca brindar conocimientos y herramientas para comprender la problemática de la ludopatía, reconocer sus principales señales de alerta y reflexionar sobre los riesgos asociados al juego y las apuestas.



Durante la capacitación se abordarán herramientas vinculadas a la prevención y a la detección temprana de situaciones problemáticas, promoviendo el juego responsable y la importancia de informarse y pedir ayuda a tiempo.