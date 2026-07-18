Delegaciones aceptarán únicamente pagos electrónicos para tasas municipales

El Municipio de Olavarría informó que, a partir del próximo 3 de agosto, dejarán de aceptarse pagos en efectivo para el cobro de tasas municipales en las Delegaciones de las localidades del Partido.

Desde esa fecha, los contribuyentes podrán realizar sus pagos mediante tarjetas de crédito y débito, así como también a través de billeteras virtuales, utilizando los códigos QR que estarán disponibles en las respectivas bocas de pago.

La medida forma parte del proceso de modernización y actualización de los sistemas de recaudación que impulsa el Municipio, con el objetivo de brindar un servicio más ágil, seguro y eficiente para vecinos y vecinas.

Se solicita a quienes habitualmente realizan este tipo de trámites en las Delegaciones tener en cuenta esta modificación y concurrir con alguno de los medios de pago electrónicos habilitados para efectuar las operaciones correspondientes.