Está vigente el nuevo Plan de Facilidades de Pago con quitas de intereses

Desde la Municipalidad de Olavarría se informó que ya entró en vigencia el nuevo Plan de Facilidades de Pago, una herramienta destinada a acompañar a vecinos, vecinas y empresas en la regularización de deudas tributarias.

Cómo adherirse

El nuevo plan de pago ya se encuentra vigente y en los próximos días también estará disponible desde MiOlava para que las vecinas y los vecinos puedan adherirse de manera online. Quienes prefieran hacerlo de forma presencial podrán acercarse a Fiscalización Tributaria, en el Palacio San Martín. En ambos casos es requisito contar con usuario de MiOlava para poder acceder al plan.

Esta modalidad forma parte del proceso de digitalización y despapelización que lleva adelante la Municipalidad, promoviendo la realización de trámites y el pago electrónico de las tasas.

La inscripción en MiOlava se realiza ingresando al portal miolava.olavarria.gov.ar, donde se explica paso a paso el procedimiento. Ante cualquier inconveniente, se puede consultar a MiO, el chatbot de la Municipalidad, en la opción “MiOlava – Ayuda”. Las personas mayores, por su parte, pueden acercarse a la Dirección de Integración Comunitaria y Personas Mayores, donde recibirán asistencia para generar su usuario.

En qué consiste el plan

La iniciativa responde a la necesidad de brindar una herramienta concreta ante el contexto económico actual, caracterizado por la caída del consumo, la pérdida de fuentes laborales y la disminución de los niveles de producción.

El nuevo esquema alcanza a todos los tributos y a todos los contribuyentes con deudas vencidas anteriores al 30 de junio de 2026, y estará vigente hasta el 30 de septiembre de 2026.

Con la nueva propuesta, las quitas de intereses se amplían considerablemente. Quienes opten por el pago único accederán a una quita del 100% de los intereses para las deudas vencidas hasta el 31 de diciembre de 2025, y del 70% para las deudas del año en curso hasta el 30 de junio de 2026.

En tanto, quienes elijan financiar su deuda accederán a una quita del 60% de los intereses en 2 cuotas; del 50% en planes de 3 a 8 cuotas; del 40% en planes de 9 a 12 cuotas; y del 30% en planes de 13 a 24 cuotas.

De esta manera, el Municipio pretende facilitar la regularización de deudas tributarias, aliviar la carga financiera de vecinos y empresas y, al mismo tiempo, fortalecer los ingresos municipales en un contexto económico desafiante.